Положение о фестивале "Маленький чемпион"

СЕГОДНЯ 18:00 2018-10-01T20:41:28+03:00

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Положение о проведении XV открытого фестиваля по общей физической подготовке среди детей раннего дошкольного возраста «Маленький чемпион».

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ

Открытый фестиваль по общей физической подготовке среди детей раннего дошкольного возраста проводится с целью приобщения детей совместно с родителями к здоровому образу жизни и активным занятиям физическими упражнениями.

2. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ

Организаторами мероприятия являются ГП ПО «Медиа-холдинг Псковской области» и Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации г.Пскова. Общее руководство по подготовке и проведению фестиваля осуществляет «Комсомольская правда - Псков».

3. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ

Фестиваль проводится 11 ноября 2018 года. Начало мероприятия – 10.00. Прием заявок осуществляется с 03 октября 2018 года и прекращается с момента полного набора участников для 14 забегов по 6 человек и формирования списка запасных в количестве 10 человек.

Список запасных формируется на случай отказа кого-либо из ранее заявившихся участников в основном составе.

В день мероприятия участники обязаны пройти регистрацию. Она проходит с 10.00 до 10.30. Начало забегов – в 10.30.

Место проведения – универсальный спортивный комплекс «Олимп» (Псков, деревня Борисовичи).

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА

4.1. Участвовать в фестивале могут мальчики и девочки в возрасте от 6 месяцев до 2 лет (24 месяца включительно).

4.2. Допуском к мероприятию служит оплата организационного взноса в размере 300 рублей и заполненный купон участника. Купон публикуется в еженедельной газете «Комсомольская правда». Для регистрации принимается оригинал купона, а также его фото или сканированное изображение.

Оплатить участие можно лично в бухгалтерии ГППО «Медиа-холдинг Псковской области» (Пароменская, 21/33, кабинет 32) либо дистанционно через банк. В этом случае необходимо направить на электронную почту info@pskovkp.ru копию заполненного купона (в теме письма указать «Маленький чемпион_фамилия ребёнка). В ответ организаторы отправят реквизиты для оплаты.

Запись в основной состав производится только при выполнении двух условий – наличия заполненного купона и оплаты оргвзноса.

4.3. В случае если ребенок по объективным или субъективным причинам не участвует в мероприятии, организационный взнос не возвращается, в том числе, по причине болезни ребенка или вынужденного отъезда ребенка с родителями в день проведения мероприятия и при этом о заболевании и поездке стало известно задолго до проведения праздника.

4.4. В день проведения «Маленького чемпиона» родители или законные представители участников отмечаются на стойке регистрации, получают номер и допускаются к старту.

4.5. К старту не допускаются участники, не прошедшие регистрацию, а также участники, пропустившие время забега своей категории.

4.6. Максимальное количество участников забегов - 84 человека.

4.7. Представляя редакции заполненный купон, участник подтверждает своё согласие с условиями настоящего Положения.

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ

5.1. В каждом забеге одновременно стартуют по 6 участников. Время прохождения дистанции по каждой беговой дорожке фиксируется на секундомер отдельным судьей.

5.2. Участнику предоставляется один зачетный забег по соревновательному участку.

5.3. Участник дисквалифицируется, если он поднимается и продолжает движение по дорожке шагом, сходит с дорожки.

5.4. Определение победителей проводится в каждом забеге. Награждение проходит после финиша последнего участника по итогам каждого забега. Призеры получают дипломы и призы от партнеров Мероприятия. Еще один победитель выбирается по результатам учетного времени – им становится тот ребенок, который преодолел дистанцию быстрее остальных участников.

5.5. Организатором и партнерами Мероприятия могут учреждаться специальные номинации. Победители в специальных номинациях награждаются дипломами и призами от партнеров Мероприятия.

5.6. Решение Судейского Корпуса не оспаривается.

5.7. Призы и подарки не обмениваются на деньги.

6. НАГРАЖДЕНИЕ

Все участники фестиваля награждаются памятными подарками и грамотами. Победители и призеры награждаются ценными призами, медалями и грамотами.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Все участники фестиваля должны иметь страховой полис обязательного медицинского страхования.

7.2. Фестиваль не проводится без медицинского обеспечения.

7.3. Организатор, а также компании, прямо или косвенно связанные с Мероприятием, не несут ответственности за возможные ущерб здоровью, жизни и материальный ущерб, полученные участником, а также третьими лицами в ходе Мероприятия.

7.4. Информация о порядке проведения Мероприятия публикуется на Сайте Организатора и в официальной группе Мероприятия в социальной сети «ВКонтакте» - https://vk.com/littlechamp. Организатор оставляет за собой право изменять условия проведения Мероприятия по собственному усмотрению и вносить изменения в настоящее Положение с публикацией этих изменений на сайте Организатора. Такие изменения вступают в силу незамедлительно с момента их публикации на Сайте Организатора.

7.5. Родители или законные представители участника признают право Организаторов без какой-либо компенсации или ответственности использовать фото-, аудио- и/или видеоматериалы с участием ребенка в промо-, рекламных и прочих публикациях в полиграфии, на радио, телевидении, в интернете и других источниках без ограничения сроков и мест использования данных материалов, а так же право редактирования таких материалов и передачи их третьим лицам.

8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Финансирование организации мероприятия, в том числе рекламная кампания мероприятия, формирование призового фонда, изготовление грамот и медалей, техническое оснащение площадки соревнований, праздничное оформление места проведения мероприятия, концертная и развлекательная программа, оплата работы судейской и комендантской бригад, фото и видеосъемка мероприятия, осуществляется за счет Организаторов и организационных сборов, оплаченных участниками.

Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации г. Пскова берет на себя расходы на медицинские услуги и награждение участников соревнований.