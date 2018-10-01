2018-10-01T20:51:16+03:00
Общество

Положение о конкурсе «Командный стиль»

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..Фото: Сергей ГЕРАСИМОВ
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1. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

Организатором конкурса выступает издание «Комсомольская правда - Псков».

Площадкой для проведения становится XV открытый фестиваль по общей физической подготовке среди детей раннего дошкольного возраста «Маленький чемпион».

К конкурсу приглашаются участники фестиваля.

Место проведения – универсальный спортивный комплекс «Олимп».

Дата проведения – 11 ноября 2018 года.

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ

Конкурс проводится только на площадке праздника 11 ноября 2018 года.

К участию в конкурсе допускаются члены семьи участника забегов и их друзья при наличии одного или нескольких условий: наличие общего командного стиля в одежде или в элементах одежды, наличие гимна команды, кричалки в поддержку своего спортсмена, командной газеты, командного флага, командных стихотворений в поддержку маленького спортсмена.

Плата за участие в конкурсе не взимается.

Критерии, по которым жюри оценивает участников:

- креативность идеи;

- качество исполнения;

- количество человек в команде.

3. ИТОГИ КОНКУРСА И НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ

Победителей определяет Экспертное жюри.

В состав Жюри входят:

- главный редактор «Комсомольской правды - Псков» Ирина Потапова;

- web-редактор «Комсомольской правды - Псков» Владимир Кольцов;

- начальник отдела спецпроектов «Медиахолдинга Псковской области» Ирина Маяковская.

Итоги конкурса подводятся 11 ноября 2018 года до окончания фестиваля «Маленький чемпион».

Количество победителей напрямую зависит от количества подарков, предоставленных партнерами семейного праздника «Маленький чемпион».

Церемония награждения проводится 11 ноября 2018 года в УСК «Олимп». В случае неявки победителя, приз вручается в редакции «Комсомольской правды – Псков» на Пароменской, 21/33, кабинет 27 (3 этаж).

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