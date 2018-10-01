Положение о конкурсе «Командных газет»

СЕГОДНЯ 18:02 2018-10-01T20:57:39+03:00

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1. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

Организатором конкурса выступает издание «Комсомольская правда-Псков».

Площадкой для проведения становится XV открытый фестиваль по общей физической подготовке среди детей раннего дошкольного возраста «Маленький чемпион».

К конкурсу приглашаются участники фестиваля.

Место проведения – универсальный спортивный комплекс «Олимп».

Дата проведения – 11 ноября 2018 года.

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ

Конкурс проводится только на площадке праздника 11 ноября 2018 года.

Требования для участия в конкурсе:

- на конкурс представляются газеты, созданные в поддержку участников забегов малышей в рамках фестиваля «Маленький чемпион» осенью 2018 года (это могут фотоколлажи, стенгазеты с текстами о малыше, аппликации, рисунки).

- участвовать в конкурсе могут только те, кто предварительно подал заявку при регистрации на мероприятие 11 ноября 2018 года.

- членами Экспертного жюри рассматриваются только те газеты, которые были размещены не позднее чем в 11.30 в день проведения мероприятия на специально отведенной площадке в УСК «Олимп».

- от одной команды принимается неограниченное количество стенгазет.

Плата за участие в конкурсе не взимается.

3. ПОРЯДОК ОТБОРА И ПОБЕДИТЕЛЕЙ

К конкурсу допускаются работы, отвечающие следующим требованиям:

- на газетах и плакатах указано имя ребенка, в чью поддержку они созданы.

- в материалах использовано большое количество иллюстраций, в том числе фотографий ребенка, или использованы аппликации, шарики, ленты и т. д.

- газеты и плакаты прошли предварительную регистрацию до начала конкурса.

Победителей определяет Экспертное жюри (далее Жюри).

В состав Жюри входят:

- главный редактор «Комсомольской правды - Псков» Ирина Потапова;

- web-редактор «Комсомольской правды - Псков» Владимир Кольцов;

- начальник отдела спецпроектов «Медиахолдинга Псковской области» Ирина Маяковская.

Председатель жюри - главный редактор издания «Комсомольская правда - Псков» Ирина Потапова.

Сильнейшими признаются работы, отличающиеся оригинальностью, яркостью, качественным выполнением.

4. НАГРАЖДЕНИЕ

Итоги конкурса подводятся 11 ноября 2018 года до окончания фестиваля «Маленький чемпион».

Количество победителей напрямую зависит от количества подарков, предоставленных партнерами семейного праздника «Маленький чемпион».

Церемония награждения проводится 11 ноября 2018 года в УСК «Олимп». В случае неявки победителя, приз вручается в редакции «Комсомольской правды – Псков» на Пароменской, 21/33, кабинет 27 (3 этаж).