2018-10-01T21:15:40+03:00
Общество

Положение о конкурсе «Модный чемпион - осень 2018»

Поделиться:
..Фото: Сергей ГЕРАСИМОВ
Изменить размер текста:

1. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

Организатором конкурса выступает издание «Комсомольская правда - Псков».

Площадкой для проведения становится сайт издания pskov.kp.ru.

К конкурсу приглашаются участники фотосессии «Модный чемпион». Место проведения фотосессии – универсальный спортивный комплекс «Олимп». Дата проведения фотосессии – 11 ноября 2018 года.

Условия участия:

1) На конкурс принимаются фотоснимки, сделанные на площадке фестиваля «Маленький чемпион» 11 ноября 2018 года в УСК «Олимп». Съемка может быть осуществлена силами законных представителей ребенка или фотографом «Комсомольской правды - Псков», работающим на площадке мероприятия в специально отведенной зоне. Требования к композиции кадра: в центре фотографии должен быть ребенок, допустимо присутствие родителей. Недопустимо присутствие других участников забегов и гостей мероприятия.

2) Снимок для участия в конкурсе законные представители ребенка отбирают самостоятельно в случае самостоятельной фотосъемки. Если фотосъемку осуществлял сотрудник редакции «Комсомольская правда», то снимок выбирает редактор издания.

3) Отобранный снимок ребенка высылается с 11 по 13 ноября 2018 года (включительно) на адрес электронной почты info@pskovkp.ru. Тема письма: Модный чемпион_Имя и фамилия ребенка. Снимок должен быть вертикальным в формате jpg не менее 720 пикселей по широкой стороне.

4) Участники подписывают согласие на размещение фотографий на сайте и в еженедельнике «Комсомольской правды». (См приложение №1)

5) Плата за участие в конкурсе не взимается.

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ФОТОКОНКУРСА

Старт конкурса – 14 ноября 2018 года.

Завершение конкурса – 25 ноября 2018 года.

Конкурс проводится на сайте «Комсомольской правды - Псков»: pskov.kp.ru. Читатели информируются о конкурсе информационными сообщениями и постами в социальных сетях на официальных страницах и в группах «Комсомольской правды - Псков».

К голосованию допускаются пользователи, прошедшие авторизацию на сайте издания через одну из выбранных социальных сетей (ВКонтакте, Одноклассники, Facebook, Google Plus, Я.ру). Голоса принимаются один раз в сутки за неограниченное количество участников.

Организаторы оставляют за собой право дисквалифицировать участников, которые покупают голоса.

3. ИТОГИ КОНКУРСА И НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ

Победителем признается малыш, фотография которого набирает максимальное количество голосов.

Всего определяется три лидера: 1 место, 2 место, 3 место.

Все три малыша получают подарки от партнеров конкурса. Приз не может быть заменен денежными средствами или иным поощрением.

Редакция «Комсомольской правды - Псков» оставляет за собой право по принятию решения о дополнительном поощрении участников или победителей конкурса.

Церемония награждения проводится до 30 ноября 2018 года.

Еще больше материалов по теме: «Проект "Маленький чемпион"»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Олег Зайцев, доктор медицинских наук: Алкоголь в любых дозах - одурачивание! Вот когда это поймем, тогда и не будем гадать, с какого возраста можно выпивать...
Известный психиатр попытался растолковать это нашему обозревателю в эфире Радио «Комсомольская правда» [аудио]
Новости 24
В Себежском районе за кражу телевизора и приставки вор-взломщик получил условный срок
В Себеже во время обследования поезда пограничники нашли 300 пачек контрабандных сигарет
Пользователь сети жалуется, что в поликлинике Великих Лук нет рентген-кабинета
Энергопредприятию Псковской области «Псковэнерго» исполнилось 54 года
Из Москвы и Санкт-Петербурга в Псковскую область вернулось три картины
В Псковской области пройдет чемпионат профессионального мастерства среди специалистов с инвалидностью
Первый рейс из Москвы в Псков вылетит из «Внуково» меньше чем через сутки
Пропавший в Псковском районе 29 сентября Игорь Никифоров сам вышел из леса
На трассе регионального значения «Порхов - Успенье» отменено ограничение движения
Названа дата финала конкурса красоты «Мисс Псков – 2018»
Псковичей приглашают на моноспектакль «Веселенькие кладбище»
Жители Псковской области встретятся с лауреатами литературной премии «Большая книга»
В Великих Луках задержали автомобиль с похищенными крышками люков
В Новоржевском районе работающим в школе инвалидам вернули полагающийся отпуск
В Гдовском районе из-за небезопасного использования печи сгорели два дома и баня
В Пскове прошла велоэкскурсия «Непокоренный город»
В Палкинском районе добровольная пожарная дружина помогла тушить пожар в дачном доме
На сайте «Комсомолки» завершилось голосование конкурса «Учительница первая моя»