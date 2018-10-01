Положение о конкурсе «Модный чемпион - осень 2018»

СЕГОДНЯ 18:03 2018-10-01T21:15:40+03:00

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1. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

Организатором конкурса выступает издание «Комсомольская правда - Псков».

Площадкой для проведения становится сайт издания pskov.kp.ru.

К конкурсу приглашаются участники фотосессии «Модный чемпион». Место проведения фотосессии – универсальный спортивный комплекс «Олимп». Дата проведения фотосессии – 11 ноября 2018 года.

Условия участия:

1) На конкурс принимаются фотоснимки, сделанные на площадке фестиваля «Маленький чемпион» 11 ноября 2018 года в УСК «Олимп». Съемка может быть осуществлена силами законных представителей ребенка или фотографом «Комсомольской правды - Псков», работающим на площадке мероприятия в специально отведенной зоне. Требования к композиции кадра: в центре фотографии должен быть ребенок, допустимо присутствие родителей. Недопустимо присутствие других участников забегов и гостей мероприятия.

2) Снимок для участия в конкурсе законные представители ребенка отбирают самостоятельно в случае самостоятельной фотосъемки. Если фотосъемку осуществлял сотрудник редакции «Комсомольская правда», то снимок выбирает редактор издания.

3) Отобранный снимок ребенка высылается с 11 по 13 ноября 2018 года (включительно) на адрес электронной почты info@pskovkp.ru. Тема письма: Модный чемпион_Имя и фамилия ребенка. Снимок должен быть вертикальным в формате jpg не менее 720 пикселей по широкой стороне.

4) Участники подписывают согласие на размещение фотографий на сайте и в еженедельнике «Комсомольской правды». (См приложение №1)

5) Плата за участие в конкурсе не взимается.

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ФОТОКОНКУРСА

Старт конкурса – 14 ноября 2018 года.

Завершение конкурса – 25 ноября 2018 года.

Конкурс проводится на сайте «Комсомольской правды - Псков»: pskov.kp.ru. Читатели информируются о конкурсе информационными сообщениями и постами в социальных сетях на официальных страницах и в группах «Комсомольской правды - Псков».

К голосованию допускаются пользователи, прошедшие авторизацию на сайте издания через одну из выбранных социальных сетей (ВКонтакте, Одноклассники, Facebook, Google Plus, Я.ру). Голоса принимаются один раз в сутки за неограниченное количество участников.

Организаторы оставляют за собой право дисквалифицировать участников, которые покупают голоса.

3. ИТОГИ КОНКУРСА И НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ

Победителем признается малыш, фотография которого набирает максимальное количество голосов.

Всего определяется три лидера: 1 место, 2 место, 3 место.

Все три малыша получают подарки от партнеров конкурса. Приз не может быть заменен денежными средствами или иным поощрением.

Редакция «Комсомольской правды - Псков» оставляет за собой право по принятию решения о дополнительном поощрении участников или победителей конкурса.

Церемония награждения проводится до 30 ноября 2018 года.