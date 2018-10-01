2018-10-01T21:08:38+03:00
Общество

Положение о конкурсе «Самый смелый папа»

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..Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО
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1. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕДЕНИЯ

Организатором конкурса выступает издание «Комсомольская правда-Псков».

Площадкой для проведения становится XV открытый фестиваль по общей физической подготовке среди детей раннего дошкольного возраста «Маленький чемпион».

К конкурсу приглашаются папы участников фестиваля.

Место проведения – универсальный спортивный комплекс «Олимп».

Дата проведения – 11 ноября 2018 года.

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ

Конкурс проводится только на площадке праздника 11 ноября 2018 года.

К участию в конкурсе допускаются папы участников забегов, подавшие заявку через специальную форму в социальной сети «ВКонтакте» и подтвердившие своё участие в день мероприятия.

Форма регистрации размещена в официальной группе проекта «Маленький чемпион» в Пскове: официальная группа» - https://vk.com/littlechamp

Для участия в конкурсе формируется две команды по 6 участников. Прием заявок считается завершенным в случае полного формирования команд, то есть набора 12 человек. Приём заявок начинается 12 октября 2018 года.

Забег состоится в случае участия не менее 3 спортсменов.

В рамках конкурса участникам предстоит на скорость 3 раза преодолеть беговую дорожку протяженностью 10 метров. Способ перемещения – на четвереньках. Забег выполняется по правилам челночного бега: участники забега стартуют одновременно, добегают до конца десятиметровой дорожки, берут из корзинки предмет, вместе с ним на четвереньках бегут обратно, кладут его в корзинку и бегут обратно к финишу.

Плата за участие в конкурсе не взимается.

3. ИТОГИ КОНКУРСА И НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ

Итоги конкурса подводятся 11 ноября 2018 года до окончания фестиваля «Маленький чемпион».

По итогам двух забегов организаторы определят абсолютного чемпиона, то есть участника, который быстрее всех преодолеет дистанцию. Он получает диплом и подарок. Остальные участники получают дипломы «Самый смелый папа».

Церемония награждения проводится 11 ноября 2018 года в УСК «Олимп». В случае неявки победителя, приз вручается в редакции «Комсомольской правды – Псков» на Пароменской, 21/33, кабинет 27 (3 этаж).

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