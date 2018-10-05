Пять минут, полет нормальный!

СЕГОДНЯ 13:00 2018-10-05T13:23:07+03:00

«Суперджет» прилетел из Москвы, улетел обратно и пообещал возвращаться три раза в неделю

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Восемь утра. Москва. Международный аэропорт «Внуково». Корреспондент «Комсомольской правды - Псков» приехал в воздушную гавань, чтобы стать одним из первых пассажиров авиарейса № 437 «Москва - Псков».

МНОГО ПРОСТРАНСТВА И СВЕТА

Терминал аэропорта «Внуково» поражает своими размерами. Наверно, как и любой другой международный аэропорт. Но заблудиться в здании сложно, везде указатели. На большом табло между Кёльном и Стамбулом светилось до боли родное и знакомое наименование города - Псков. Вылет назначен на 12 часов. Выход, через который можно попасть в самолет, - № 14.

На табло между Кёльном и Стамбулом виден родной Псков.Фото: Владимир Кольцов

На улице морозно, в окна терминала светит солнышко. Настроение отличное. Впереди первый полет. Первый в 2018 году для самолетов рейса «Псков — Москва» и в моей жизни.

ПЕРВЫЙ ПАССАЖИР

Что еще было первым на этом рейсе? Разумеется, первый пассажир. Знакомьтесь, Алексей Карпов. Билеты он купил через три дня после начала продаж. Сомнений в том, какое число выбирать, не было - если отправляться, так первым самолетом.

- Все совпало идеально. И цена и время, - поделился впечатлениями Алексей.

И это не всё. Он получил подарки от представителей авиакомпании - сертификат на полет в оба направления.

И вот пассажиры вереницей потянулись на регистрацию. Все получили свои посадочные талоны и направились в зал ожидания. До взлета оставалось около часа. Чем заняться? Можно прогуляться по магазинам, перекусить в одном из кафе в здании аэропорта, зарядить телефон.

За сорок минут перед вылетом самолет уже ждал своих первых пассажиров.Фото: Владимир Кольцов

Я и сам не заметил, как началась посадка. Представительницы авиакомпании проверили билеты и приглаисли пассажиров на борт.

В салоне самолета комфортно. Человек, с ростом под два метра как у меня, коленями в кресло сидящего впереди не упирается. Места даже в эконом-классе достаточно.

И вот звучит голос капитана судна - полет будет проходить на высоте девять тысяч метров, мы летим в Псков.

СКВОЗЬ ПЕЛЕНУ ОБЛАКОВ

Выруливаем на взлетно-посадочную полосу. Гул двигателей потихоньку начинает нарастать.

- Дамы и господа мы готовы к взлёту. Убедитесь, что вы пристегнуты ремнями безопасности, спинки кресел приведены в вертикальное положение...

Через несколько секунд шасси самолета оторвались от взлетной полосы. В иллюминаторе вначале растаяли другие самолеты, потом здание аэропорта. аэропорт, а потом и сама Москва. Чем выше мы поднимаемся, тем больше самолет окутывают облака.

Московская область под крылом самолета, который летит в Псков.Фото: Владимир Кольцов

Наконец погасло табло «Пристегните ремни».

- Возьмите календарик, - милая улыбчивая стюардесса Ольга шла по салону и вручала каждому пассажиру календарь на 2019 год с рисунками участников конкурса «Лечу в Москву», проводимого накануне «Комсомолкой».

Потом были напитки: вода, лимонад, горячий чай. Я достал свой ноутбук и начал набирать текст, но не успел закончить и пару абзацев, как пилот объявил о снижении. Скоро посадка.

ВСТРЕЧА В КРЕСТАХ

В Москву я ехал на машине. В пути пробыл девять часов. А тут чуть больше часа. Даже не успел привыкнуть к мягкому креслу в самолете.

Наш верный друг и талисман публиковал в instagram все моменты своего первого полёта.Фото: Владимир Кольцов

Облака расступились и появились очертания города: вот мы пролетаем над Завеличьем, вон там перекресток Рижского и Юбилейной, вдали виднеется Троицкий собор. А самолет тем временем опускается все ниже и ниже.

Считанные секунды и шасси самолета касается взлетно-посадочной полосы аэропорта «Кресты». Раздаются привычные для таких моментов аплодисменты пссажиров. Много где написано, что пилоты этого не слышат, но им приятно будет узнать от бортпроводников, что их работу высоко оценили. Пусть будет так.

В конце полосы самолет развернулся и начал возвращаться к зданию аэровокзала. Здесь первых пассажиров ждала водная арка, которой встретили «Суперджет» сотрудники аэропорта.

Высокие гости во главе с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым всречали гостей.

Первых пассажиров в Пскове встречали первые лица региона.Фото: Сергей ГЕРАСИМОВ

Старший бортпроводник Екатерина улыбкой проводила каждого пассажира. Несколько ступенек вниз и все - такое короткое путешествие закончилось. Пара фотографий «Суперждета» на прощание и вперед в автобус, который подвез до здания аэропорта. Сэкономленное время можно потратить на дорогу в офис и рассказы о первом полете из Москвы в Псков.

Великолепная четверка - два бортпроводника и два пилота.Фото: Сергей ГЕРАСИМОВ

КСТАТИ

В рамках проекта «Мультимодальные перевозки» в Пскове будет курсировать «Аэроэкспресс». Комфортабельный микроавтобус пока что работает в тестовом режиме. Маршрут движения - по центральным транспортным артериям Пскова до улицы Рокоссовского и обратно. Проезд бесплатный для тех, у кого есть билет на авиарейс № 437.