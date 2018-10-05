Илья Казанцев из Пскова не получил Большого хрустального пеликана в конкурсе «Учитель года России», но окрылил педагогов всей страны

СЕГОДНЯ 21:20 2018-10-05T21:26:34+03:00

Изменить размер текста: A A

В Москве 5 октября назвали абсолютного лидера конкурса «Учитель года России». Им стал преподаватель обществознания и права математической школы из Грозного Алихан Динаев. Именно ему вручили Большого хрустального пеликана – символ этого проекта.

В пятерке сильнейших оказался и преподаватель из лицея №4 города Пскова Илья Казанцев. Прежде таких высот не удавалось достичь ни одному из работающих сегодня в школах Псковской области педагогов.

СКРОМНЫЙ ПАРЕНЬ ИЗ ПСКОВА

Надо сказать, что Илья Казанцев, хоть ежедневно и работает с большими коллективами школьников, и имеет опыт публичных выступлений на конкурсах, семинарах и конференциях, все равно остается человеком скромным и даже немного стеснительным. Нет, за словом он в карман не полезет. Чего только стоят его реплики во время встречи с министром на одном из этапов конкурса «Учитель года России». Вот только нет в Илье Сергеевиче ни стремления захватить мир, ни желания оказаться на обложках газет и журналов.

На этом он особенно настаивает в общении с журналистами. Но корреспонденту «Комсомольской правды – Псков» некоторые тайны все же согласился раскрыть.

Илья Казанцев преподает в лицее №4 "Многопрофильный" в Пскове.Фото: Андрей СТЕПАНОВ

Финалист конкурса «Учитель года России» не женат. Но его сердце занято. Еще на студенческой скамье он познакомился со своей избранницей. Она тоже была студенткой исторического факультета.

- Вот только имя ее я не буду называть, она совершенно не публичный человек, - отметил Илья Казанцев.

Тот же аргумент прозвучал и в рассказе о родителях. Лучший педагог России трепетно оберегает своих близких от внимания прессы и блогеров. Родные, конечно же, рады успехам Ильи. Но известность сына, его признание коллегами, высокая оценка на федеральном уровне не должны стать причиной для бессонницы или неожиданных звонков среди ночи в квартире родителей.

ЧТО ГОВОРЯТ КОЛЛЕГИ

Незадолго для финала конкурса «Учитель года России» мы встретились с педагогами псковского лицея №4, в котором работает Илья Казанцев.

- Илья Сергеевич пришел работать в школу после того, как закончил ПсковГУ и отслужил в армии. Работает в школе он с 2014 года. Сейчас он имеет высшую квалификационную категорию, - рассказала Матвеева Наталья, заместитель директора по учебно-воспитательной работе. - Он творческий учитель, школьники его уважают и любят. Он сам влюблен в предмет и пытается влюбить в него учеников.

Кстати, в прошлом учебном году Илья Казанцев выпустил свой первый класс. Помогал с организацией выборов президента среди школьников, готовил ребят к ЕГЭ.

- Он также очень тесно сотрудничает с родителями школьников, - добавила Наталья Матвеева. - О нем слышны только положительные отзывы. Он много работает с детьми и вне занятий. Под его руководством ученики лицея становились призерами и победителями муниципальных олимпиад.

Илья Казанцев очень любит путешествовать и обожает Крым. Фото из личного архива педагога.

Коллеги отмечают, что Илья Казанцев очень требователен и критичен к себе. Хвалят за то, что занимается спортом, пишет стихи и рассказы.

- Илья Сергеевич постоянно повышает свою квалификацию, участвует в конференциях и публикует научные статьи. В лицее он возглавляет методическое отделение учителей истории. Делится своим опытом Илья Сергеевич не только с педагогами города, но и с учителями области. С коллегами всегда корректен, доброжелателен, пользуется среди них заслуженным уважением, - добавила Наталья Матвеева.

Еще один заместитель директора по учебно-воспитательной работе – Ольга решетник – убеждена, что Илья Казанцев - один из самых ярких, талантливых учителей лицея.

- Для его уроков характерны высокая степень организованности, тщательность отработки понятий, насыщенность материалом, доброжелательность к учащимся. Несмотря на молодой возраст, он постоянно в поиске педагогических и методических находок по предмету, - рассказала она. - Илья Сергеевич - замечательный классный руководитель. Системная, целенаправленная деятельность классного руководителя способствует формированию у учащихся основ нравственности, патриотизма.

В учительской говорят, что дети очень любят Илью Сергеевича, с нетерпением ждут его уроков. В этом учебном году большинство девятиклассников выбрали для сдачи ОГЭ обществознание и историю.

КАК ОТЗЫВАЮТСЯ О КАЗАНЦЕВЕ УЧЕНИКИ

Нам удалось разыскать одну из выпускниц лицейского социально-гуманитарного класса, Илья Сергеевич преподавал у нее обществознание, историю и был ее классным руководителем. Сейчас Валерия Есина учится на первом курсу факультета международных отношений СПбГУ.

- Илья Сергеевич - действительно лучший учитель, - рассказала девушка. - С самого первого дня в школе он видел в нас личностей, всегда прислушивался к нашему мнению, поддерживал наши стремления и начинания и никогда не ограничивал нас тесными рамками и стереотипами школы. За время школьной жизни он стал для нас настоящим другом, с которым можно поговорить как в рамках урока, так и на абсолютно любую тему, вокруг него на переменах толпами собираются дети и спрашивают его мнение по любому вопросу - как непосредственно связанному с его предметом, так и обычному, из жизни. Илья Сергеевич не жалел на нас своего времени, часто оставался с нами после уроков - мы готовились к конкурсам, что-то обсуждали и просто разговаривали; вместе с ним ходили кататься на лыжах, отмечали дни рождения, устраивали внутриклассные мероприятия.

Она добавила, что у большинства учеников Казанцева история, обществознание и право - самые любимые предметы.

- Я с уверенностью могу сказать, что Илья Сергеевич - мастер своего дела, в нашем классе все его очень сильно любят, и все мы до сих пор скучаем по его урокам и разговорам с ним. Он самый лучший и действительно достоин всех наград и всего того внимания, которое сейчас ему уделяется, - добавила выпускница лицея.

Илья казанцев, педагог из Пскова, получил на конкурсе "Учитель года России" двух пеликанов - из шоколада и малого хрустального. Фото: администрация Псковской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Илья Казанцев появился на свет в Риге в 1991 году. Так сложились обстоятельства, как говорится, и семья переехала в Псков. Здесь в Илье проснулась тяга вначале к историческим романам, а потом к серьезным трудам по археологии (подробности).