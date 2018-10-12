Положение о конкурсе «Россия начинается здесь - 2018»

СЕГОДНЯ 13:00 2018-10-12T13:20:59+03:00

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I. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФОТОКОНКУРСА

1.1. Организатором конкурса выступает издание «Комсомольская правда-Псков» (180007, Псков, Пароменская, 21/33)

1.2. Площадками для проведения становится сайт издания pskov.kp.ru (информационное сопровождение конкурса и голосование) и официальная группа в социальных сетях (ВКонтакте) (сбор заявок).

1.3. В конкурсе могут участвовать фотографы региона, изъявившие желание заявить о себе и своих работах.

1.4. Участник самостоятельно отбирает 1-5 фотографий, отвечающие условиям конкурса (см. пункт III. Требования к фотографии), и размещает их в альбоме «Россия начинается здесь» в группе «Комсомольская правда» https://vk.com/kp_pskov.

1.5 Плата за участие в конкурсе не взимается.

II. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ФОТОКОНКУРСА

2.1. Старт конкурса – 12 октября 2018 года.

2.2. Завершение конкурса – 30 ноября 2018 года.

2.3. Этапы проведения конкурса:

Первый этап – 12 октября – 31 октября (до 23.00 по московскому времени) – прием фотографий в тематическом альбоме в группе.

Второй этап: с 1 по 30 ноября - проведение голосования за присланные фотографии на сайте издания pskov.kp.ru.

2.4. Наряду с читателями работы участников будут оценивать члены Экспертного жюри. В его состав включены: главный редактор «Комсомольской правды – Псков» Ирина Потапова, фотограф Михаил Глущенко, фотограф Сергей Герасимов, победитель конкурса «Россия начинается здесь» в 2017 году Катерина Кочкина, искусствовед Ольга Кошелькова.

III. ТРЕБОВАНИЯ К ФОТОГРАФИИ

3.1. На конкурс принимается 1-5 снимков от одного автора. Все они должны быть выполнены на территории Псковской области не ранее 2016 года.

3.2. Каждый участник гарантирует, что фотография, направленная для участия в конкурсе, освобождена от авторских прав и требований третьих лиц. В случае выявления фактов нарушения прав третьих лиц участник в полной мере принимает на себя ответственность, связанную с таким нарушением. На направляемые фотографии участники предоставляют Организатору все исключительные авторские и смежные права, необходимые для использования фотографий в публикациях на страницах издания и на сайте в целях освещения настоящего конкурса, а также для иллюстрации последующих публикаций по темам: туристическая привлекательность Псковской области в течение 5 лет, в том числе рекламного характера.

3.3. Участник соглашается давать интервью «Комсомольской правде» об участии в конкурсе без уплаты за это какого-либо вознаграждения.

3.4. Участник несет ответственность за фотографии, предоставленные на конкурс в противоречие ст. 10.8. ГК РФ (отсутствие согласие на обнародование и дальнейшее использование изображения гражданина изображенного на фотографии).

3.5. Технические требования к снимкам:

Обработка снимков в фоторедакторе разрешена. Коллажи из нескольких фоторабот на конкурс не принимаются.

3.6. На конкурс принимаются снимки в двух категориях: «пейзаж» и «городской пейзаж». В кадре могут быть памятники архитектуры, природные памятники, пейзажи Псковщины.

IV. ИТОГИ КОНКУРСА И НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ

4.1. По итогам Конкурса определяются 50 лучших работ. 25 из них отбираются путем голосования на сайте pskov.kp.ru. Еще 25 отбирают члены Экспертного жюри. В случае совпадения итогов голосования Экспертов и читателей Экспертами дополнительно отбираются работы в том же количестве, что и совпавшие снимки.

4.2. Все 50 работ, признанных лучшими, войдут в состав экспозиции выставки в Пскове. Название выставки – «Россия начинается здесь».

4.3. Авторы снимков, вошедших в число сильнейших, получают свидетельства об участии в выставке «Россия начинается здесь».

4.4. По итогам конкурса будут определены два абсолютных победителя. Одного выбирают читатели путем голосования на сайте издания pskov.kp.ru. Баллы за несколько фотографий одного автора не суммируются. Второго победителя назовут члены Экспертного жюри.

4.5. Абсолютные победители конкурса получают дипломы и памятные подарки. Подарки не могут быть заменены денежными средствами. Редакция «Комсомольской правды - Псков» оставляет за собой право по принятию решения о дополнительном поощрении участников или победителей конкурса.

4.5. Награждение состоится не позднее 31 января 2019 года.