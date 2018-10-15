15 Окт. 17:00 2018-10-16T11:01:22+03:00

На площадке "Маельнького чемпиона" будут работать аква-гримёры и можно будет порисовать 3D-ручками Фото: представлено семейным досуговым центром «Понарошкино».

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Кто из детей не мечтал попасть в выдуманные миры, о которых так ярко и заманчиво рассказывают книги и фильмы? Уверены, что хоть разок очутиться в сказочном городе мечтал каждый. На празднике «Маленький чемпион», который пройдёт в Пскове 11 ноября, осуществить эту мечту сможет любой желающий. Нужно будет прийти в «Олимп» и отыскать полянку «Понарошкино». Такое название носит семейный досуговый центр, который осенью 2018 года стал генеральным партнёром нашего праздника.

Центр открылся недавно – в день защиты детей в июне заработала первая половина, вторую запустили как раз в день знаний, но уже завоевал любовь родителей маленьких псковичей.

- «Понарошкино» - это огромная территория с аттракционами, горками, лабиринтами, - рассказывает генеральный директор центра Павел Оберемко. – Но главное – наши люди. Это не просто аниматоры, которые ходят за детьми и предлагают конкурсы. У нас другой подход.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.pskov.kp.ru/video/embed/673398" frameborder="0"></iframe> Гости праздника «Маленький чемпион» побывают в волшебной стране. Видео: представлено семейным досуговым центром «Понарошкино»..На площадке семейного праздника «Маленький чемпион» будет работать уголок «Понарошкино».! другой источник

Представьте, что вы очутились в стране наподобие той, которая была у коротышек в книжках о Незнайке. У каждого жителя там был свой характер и, надо сказать, колоритный. Вот и в стране Понарошкино так же. У каждого жителя особый склад ума и темперамент, которые диктуют, что персонаж будет делать дальше.

- У нас есть хулиганка, доктор, механик, учёный и другие. У каждого своя роль, - поясняет Павел Оберемко. – Когда ребёнок приходит в центр, он без проблем может включиться в жизнь, которой живут персонажи: поиграть с ними, сделать что-то полезное.

Это бесконечный интерактив, или, как сказал Павел, тотальная анимация, когда герои живут своей жизнью, а не по сценарию. Их действия не повторяются, поэтому не могут надоесть или наскучить. С малышом поиграют в пятнашки или предложат другие игры, придумают на месте квест, попрыгают резиночку. Это не аниматоры, а приятели, с которыми можно знакомиться, болтать, играть как с обычными детьми из волшебной страны.

На площадке семейного праздника «Маленький чемпион» будет работать уголок «Понарошкино».

- Мы устроим там мини-версию нашего городка, где будут работать аква-гримёры, можно будет пострелять из лука с присосками, порисовать 3D-ручками, - добавляет Павел Оберемко. – Каждый сможет сделать поделку, чтобы оставить её на память, а фотограф центра поймает в объектив самые яркие моменты. Интересно будет и взрослым, и детям.

КОНКРЕТНО

Семейный досуговый центр «Понарошкино»

Адрес: Псков, ул. Коммунальная, 41 (гипермаркет «Империал», 2 этаж)

Режим работы: ежедневно 10.00 – 20.30

Контакты:

- телефон +7 (992) 291-73-32

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