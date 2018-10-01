Маленькие чемпионы выходят на старт

СЕГОДНЯ 20:00 2018-10-01T20:48:35+03:00

В Пскове семейный фестиваль в пятнадцатый раз соберет друзей

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Есть у «Комсомолки» такая традиция – два раза в год проводить большой семейный праздник. Чтобы на одной площадке собрать и малышей, и их родителей, и дедушек с бабушками, а еще чтобы рядом были друзья и соседи. И носит этот праздник название – «Маленький чемпион».

Обычно мы собираем гостей весной и осенью, И эта осень не станет исключением.

КОГО ЖДУТ НА ФЕСТИВАЛЕ

Итак, друзья. В первую очередь, «Маленький чемпион» - это первые спортивные состязания для детей в возрасте от 6 месяцев до 2 лет. Правда, правда. Самые настоящие. Там есть и дорожка, по которой поползут крохотные спортсмены, и судьи с секундомерами, и медали с кубками.

Возраст конкурсантов от полугода до двух лет.Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО

При этом победителей мы станем определять по итогам каждого забега. И все участники без исключения получат подарки.

Конечно, мы ждем на празднике пап. Без них никак. И дело не в том, что надо где-то помочь мамам, подержать карапуза или пакеты с подарками. А в том, что для глав семейства у нас тоже предусмотрены специальные состязания.

Конечно, мы ждем мамочек. Ведь каждый такой праздник – это возможность познакомиться, поделиться опытом с другими родителями. А еще и выбрать интересные детские студии, образовательные центры, куда впоследствии можно водить малыша на занятия. Они приходят на нашу площадку с презентациями и мастер-классами.

Обязательно ждем бабушек и дедушек. Куда же без их внимательного взгляда, без их советов, гимнов болельщиков, кричалок во время стартов.

К ЧЕМУ ГОТОВИТЬСЯ

По традиции мы не просто устраиваем забеги карапузов, но и проводим семенные конкурсы. Например, конкурс командного стиля. Ох, знаете, как сложно судьям выбрать сильнейших в этом виде состязаний. Ведь к нам на праздник приезжают уникальные команды – в костюмах моряков, кошек, мультипликационных героев, в футболках с портретом героя состязаний, с нашивками в виде ладошек малыша. И набирается в состав таких команд не 3 и не 5 человек, а 12-17. Ого! Представляете, что творится в зале, когда такая команда выходит на старт?

Малышу предстоит проползти небольшую дистанцию по поролоновой дорожке.Фото: Сергей ГЕРАСИМОВ

Отдельно будет оцениваться и командная газета. Этот конкурс очень нравится редактору «Комсомолки» Ирине Потаповой. Она готова сразу же принимать на работу многих авторов таких газет. Столько там интересных идей!

Уже после завершение мероприятия, конечно же, пройдет конкурс «Модный чемпион». Во время фестиваля сфотографируют всех малышей, родители которых пожелают побороться за призы и подарки. А потом выбирать самого модного малыша станут читатели «Комсомольской правды». Голосование пройдет на сайте до 25 ноября.

НЕКОТОРЫЕ ДЕТАЛИ

Пройдет мероприятие 11 ноября. Заявки на участие мы уже принимаем. Достаточно вырезать купон, - смотрите, он на этой странице газеты, - заполнить его и отправить в редакцию. Обязательное условие – организационный взнос. В этот раз он не изменился, все те же 300 рублей. На что пойдут эти средства? На организацию мероприятия, украшение зала, печать дипломов и благодарственных писем, на покупку ряда подарков.

"Маленький чемпион" - праздник, на который приходят целыми семьями.Фото: Сергей ГЕРАСИМОВ

Следующим этапом стает формирование списков участников. В забегах традиционно ставят малышей одного возраста. Чем ребенок старше, тем позднее будет его забег.

Площадкой для праздника «Маленький чемпион» станет универсальный спортивный комплекс «Олимп». Место уже знакомое для тех, кто ранее участвовал в подобных соревнованиях.

СПРАВКА «КП»

Если у вас возникли какие-то вопросы по организации мероприятия, позвоните нам. Телефон в редакции 8 (8112) 573997.

Вы можете следить за новостями праздника «Маленький чемпион» в соцсетях - официальная группа называется «Маленький чемпион в Пскове».

Ознакомиться с положением конкурса «Маленький чемпион» можно здесь.