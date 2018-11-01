Компания «Ростелеком» поддержала псковский «Губернаторский дневник»

СЕГОДНЯ 13:26 2018-11-01T13:51:23+03:00

Победители "Губернаторского дневника" в конце учебного года отправятся на чаепитие к губернатору и получат призы от партнера конкурса. Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО

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Все-таки здорово, когда у тебя много друзей, когда они такие отзывчивые и открытые на любые твои идеи и предложения. У проекта «Губернаторский дневник», который в шестой раз проводится «Комсомолкой» в Псковской области, тоже появился замечательный друг – компания «Ростелеком». Это крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений.

Благодаря компании на текущий момент воспользоваться современными услугами связи могут жители более 185 тысяч домохозяйств по всей Псковской области. «Ростелеком» ежегодно принимает активное участие в благотворительных мероприятиях, как, например, в благотворительном приеме губернатора Псковской области. За последние годы региональный филиал пожертвовал более 700 тысяч рублей Псковскому областному отделению Российского детского фонда, Красногородской специальной школе - интернату для детей-сирот и Центру по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями

- «Ростелеком» в рамках политики корпоративной социальной ответственности реализует и поддерживает проекты, направленные на развитие творческих способностей подрастающего поколения, формирование познавательных интересов школьников, повышение их самореализации. Компания традиционно выступает организатором и партнером общественных образовательных мероприятий, проводимых в Псковской области на базе учебных заведений, поскольку одной из приоритетных задач компании является предоставление подрастающему поколению новых возможностей для развития, – отметила директор филиала в Новгородской и Псковской областях ПАО «Ростелеком» Ольга Родионова. - Проект «Губернаторский дневник» дает ребятишкам возможность проявлять свои таланты и умения во время учебы, и встретиться с главой региона в дружеской обстановке, и получить ценные советы на будущее.

Партнер конкурса "Губернаторский дневник".

КОНКРЕТНО

Задача «Губернаторского дневника» – стимулировать ребят к получению отличных отметок. Чтобы не стояли за спиной родители и не повторяли «делай уроки» или «ты учишься для себя, без образования в наше время никуда». А чтобы сами ребята стремились быть успешными.

Подать заявки могут учащиеся 2-11 классов. А как быть с первоклашками? Дело в том, что малышам, которые только-только сели за парты, не всегда ставят оценки. Пусть в этом году привыкнут к школе, а потом обязательно примут заявки и от них.

Сильнейших назовут в четырех группах: 2-4 классы, 5-7 классы, 8-11 классы, а также отдельная группа «победители прошлых лет». Итого за учебный год будут выбраны 12 отличников, набравших наибольшее количество пятерок.