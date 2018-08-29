В новый учебный год с «Губернаторским дневником»

СЕГОДНЯ 15:12 2018-08-29T15:14:22+03:00

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Как же быстро пролетели три летних месяца. Кажется, что совсем недавно мы чествовали победителей пятого сезона акции, но мы и оглянуться не успели, как пора снова браться за книжки и тетради и бежать в школу.

Начинается учебный год, который наша редакция предлагает провести вместе с акцией «Губернаторский дневник». Участником наших состязаний может стать любой школьник региона. Главное - хорошо учиться.

ЧТО НОВОГО?

В этом учебном году мы внесли лишь пару правок в правила. «Теперь у нас будут три возрастные группы - 2-4, 5-7 и 8-11 классы. У старшеклассников слишком много дел, и часто у ребят не хватает времени на то, чтобы налегать на все предметы сразу, потому что идет подготовка к поступлению в университет.

Отличникам, которые уже бывали у губернатора в статусе победителей акции, придется соревноваться между собой, зато не нужно писать эссе.

НЕ ПРОПУСТИ БЛАНК

Если вы решили стать участником акции, то учтите, что придется считать пятерки. Учитываются только те оценки, которые ребенок получил в дневник в обычной школе. В конце каждого месяца не забудьте вырезать из еженедельника «Комсомольская правда» бланк и заполнить его.

Бланки за каждый месяц публикуются дважды - в последнем номере текущего месяца и первом номере следующего. Например, лист для оценок за сентябрь нужно искать в последнем сентябрьском или первом октябрьском номерах. Исключение составит только май - мы опубликуем только один бланк.

КТО ПОБЕДИТ

Заполненный табель показываете классному руководителю, который проверит, все ли пятерки выставлены. Затем бланк надо отнести директору школы, чтобы он заверил листы своей подписью и печатью.

Так собирается комплект из трех бланков. В осеннем триместре нужны сентябрьский, октябрьский и ноябрьский, в зимнем - за декабрь, январь и февраль, в весеннем - за март, апрель и май.

Табели за триместр складываете в конверт и отправляете в редакцию. Лучше не тянуть с этим делом. Осенние письма принимаем до 15 декабря, зимние - до 15 марта, весенние должны прибыть не позднее 20 мая.

По итогам каждого триместра мы назовем по три победителя - по одному в каждой группе участников. Эти ребята и отправятся в конце учебного года на встречу с главой региона, где смогут не только поговорить с губернатором, но и получить его автограф в дневник.

КОНКРЕТНО

Как и куда отправлять бланк?

1) По обычной почте. Адрес: 180 007, Псковская область, г. Псков, ул. Пароменская, 21/33, редакция «Комсомольской правды - Псков». На конверте поставьте пометку «Губернаторский дневник».

2) Принести лично. Бланки можно принести по тому же адресу в редакцию, которая находится в кабинете 27 на третьем этаже.

3) По электронной почте. Сфотографируйте или отсканируйте бланки и вышлите их по адресу info@pskovkp.ru. В теме письма укажите «Губернаторский дневник», а также_фамилию участника». Так письмо не потеряется.

Где следить за новостями акции?

Всю информацию по «Губернаторскому дневнику» мы публикуем на страницах нашего еженедельника, сайте pskov.kp.ru, в группах в социальных сетях.

Еще у нас есть специальная группа в соцсети «ВКонтакте» для участников, их родителей и учителей, где мы общаемся и делимся полезной информацией. Просто введите в поиске «Губернаторский дневник в Псковской области».

Куда обращаться, если есть вопросы?

Можно написать кураторам акции в группу в соцсетях. Пишите прямо в личные сообщения, так мы точно заметим и обязательно ответим. Если предпочитаете живое общение электронному, то звоните по телефону (8112) 57-39-97. Отвечаем на звонки с 09.00 до 18.00 по будням.

ВАЖНО

Обязательно ознакомьтесь с положением о проекте.

КАК ЭТО БЫЛО

Встреча губернатора с победителями акции «Губернаторский дневник» по итогам 2017/18 учебного года прошла 1 июня (подробности).