Псковские добровольные пожарные дружины первыми придут на помощь

СЕГОДНЯ 12:20 2018-11-07T12:26:45+03:00

У псковских пожарных добровольцев и техника есть, и людей много, чтобы защитить далекие деревни от огненной стихии. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как работают добровольные пожарные дружины, кто подрастает на смену взрослым и когда наступает самая жаркая пора - узнал корреспондент «Комсомолки»

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Есть такое направление доб­ровольческого движения, как создание пожарных команд для помощи сотрудникам МЧС. В Псковской области, как оказалось, много людей, готовых прийти на помощь.

БОЛЬШАЯ КОМАНДА ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ

Семь тысяч человек. Именно такое количество добровольных пожарных сегодня в Псковской области. Точнее, 7650 жителей региона готовы помогать сотрудникам МЧС. Как рассказали в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области, количество доб­ровольцев ежегодно растет.

По всей территории области разбросаны 143 пожарные команды. Их главная задача - не дать огню разбушеваться до приезда профессиональных спасателей. Ведь вокруг горящей постройки может быть много других жилых домов, а путь у сотрудников МЧС до этого места может занять около часа. За это время все сгорит, и профессионалы приедут уже на пепелище.

Само явление добровольных пожарных команд возникло в конце XIX века. Сейчас Псковское отделение Всероссийского добровольного пожарного общества - часть огромной команды, в которую входит восемьдесят одно региональное отделение в России.

СЕЗОННЫЙ ТРУД

Многие добровольцы не могут работать весь год, но обязательно помогают сотрудникам МЧС в самый горячий период - весной и летом. Как только снег сходит, в Дубровенской волости Порховского района образуются четыре пожарные команды.

- Добровольной пожарной бригадой их, пожалуй, не назовешь, - рассказал глава волости Алексей Петров. - На всю волость это примерно двадцать человек.

Глава муниципального образования руководит и добровольцами. Снаряжены они в соответствии с поставленными задачами. Пожарные команды выезжают на места пала травы и борются с огнем. Ведь неконтролируемый пожар может привести к большой беде. Только за 2018 год зафиксировано несколько случаев, когда от пала сухой травы уничтожались дома и гибли люди.

- У нас есть две бочки, несколько мотопомп, - рассказывает Алексей Аркадьевич. - Есть специальные пожарные ранцы. Несколько - находятся в деревнях, чтобы дружинники могли сами на тушение пожаров выезжать.

Из техники у добровольцев личные тракторы и два уазика. На них пожарные команды могут добраться до каждого уголка волости. Была где-то в деревне переданная сотрудниками МЧС пожарная машина, которую списали со службы, но привести ее в рабочее состояние так и не получилось. Соседи со своими пожарами справляются сами, поэтому дубровенские добровольцы работают только на своей территории.

- За этот год раз десять выезжали тушить, - вспоминает Алексей Петров. - В прошлом году намного чаще.

Добровольные пожарные команды занимаются только природными пожарами. Сигнал приходит от сотрудников МЧС, и если добровольцы не справляются, то спасатели помогают. Для тушения серьезных пожаров все-таки имеющегося оборудования не хватает.

За каждый выезд добровольцы получают небольшое вознаграждение.

ЮНЫЕ ПОЖАРНЫЕ

На смену пожарным добровольцам уже подрастает молодое поколение. Практически в каждой школе региона создан отряд юных пожарных. Все они участвуют в региональных и всероссийских конкурсах.

- В Псковской области уже 15 лет проводится конкурс «Я и пожарная безопасность», - рассказала секретарь регио­нального отделения Всероссийского добровольного пожарного общества Анна Самойлова. - Ежегодно в нем принимают участие больше пяти тысяч детей.

Кроме этого, школьники участвуют в ежегодной научно-практической конференции «Мир в наших руках». На всероссийском уровне псковские ребята все чаще берут призовые места. Например, в 2018 году все три награды конкурса «Неопалимая Купима» привезли в Псковскую область.

- Кстати, призеров конкурсов мы будем чествовать пятого декабря, в День добровольца, - рассказала Анна Александровна. - Им вручат грамоты и подарки.