2018-11-09T19:16:15+03:00
Общество

Владелица приюта-концлагеря под Псковом обвинила зоозащитников в похищении собак

История произошла в маленькой деревеньке Прибуж под Гдовом, где приют с красивым названием «Волшебный дом» стал для животных тюрьмой
Анастасия Бевза@KP_PSKOV
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Судя по виду собак в приюте "Волшебный дом", деньги, которые жертвовали псковичи, уходили не на их содержание.Судя по виду собак в приюте "Волшебный дом", деньги, которые жертвовали псковичи, уходили не на их содержание.Фото: Анастасия Бевза
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В конце октября псковские зоозащитники получили фотографию, на которой собака обгладывала мертвую кошку (по этическим соображениям снимок не размещаем в этой публикации). Фото прислала жительница небольшой деревеньки с призывом разобраться с тем, что происходит в местном приюте. Не отреагировать на эту информацию «Зоозащита» не могла. И они организовали волонтерскую поездку в «Волшебный дом».

УГРОЗЫ

После визита волонтеров в так называемый питомник у хозяйки приюта Юлии Ч. испортились отношения с одной из соседок. Именно с той, которая обнародовала снимок и привлекла добровольцев. Помимо угроз, которые поступали в адрес Елены К. от родственников Юлии, к женщине стала наведываться полиция.

Такого содержания приходят смс-сообщения тем, кто пытается спасти собак из "Волшебного дома". Фото: Скриншот угроз жительнице деревни Прибуж от Юлии Ч.

Такого содержания приходят смс-сообщения тем, кто пытается спасти собак из "Волшебного дома". Фото: Скриншот угроз жительнице деревни Прибуж от Юлии Ч.

Как сообщила «Комсомольской правде - Псков» председатель «Зоозащиты» Вера Короткова, несмотря на то, что в «Волшебном доме» поголовно умирают животные, хозяйка приюта не намерена их отдавать.

После отъезда волонтеров Юлия Ч. Пошла в полицию и написала заявление о краже ее имущества. Какого? Собак. Эту информацию редакции подтвердили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

- Поступило заявление от женщины, которая владеет приютом «Волшебный дом», что неизвестные, якобы, у нее украли пять собак. По данному факту сейчас проводится проверка, - сообщили в пресс-службе.

Елена К. также рассказала, что к ней на днях приезжали сотрудники органов по факту хищения с участка Юлии Ч. ящика с инструментами и собачьего корма.

- Смеялась даже полиция, - сообщила Елена.

Что касается волонтеров, они не собираются отступать. Зоозащитники намерены добиться справедливости и спасти всех животных.

- Я уже написала два заявления в псковскую прокуратуру и в органы внутренних дел. В заявлении в ОВД мы просим разобраться с тем, что происходит в приюте и почему животные в таком состоянии. А прокуратуру просим выяснить, почему местная администрация не контролировала приют и позволила довести питомцев до полусмерти, - сообщила председатель общественной организации «Зоозащита» Вера Короткова.

СЧЕТА

Юлия Ч., которую обвиняют в жестоком обращении с животными, приехала в Прибуж из Санкт-Петербурга, где она работала в приюте для животных и, по неподтвержденной информации, до сих пор числится в его штате.

Женщина утверждает, что питомник находится в бедственном состоянии из-за того, что у нее в последнее время не хватало средств на его содержание. Благотворителей мало, да и те переводят крохи. Однако волонтеры успели сделать скрины с ее страницы, которые подтверждают обратное. Сейчас эти записи удалены самой же девушкой.

Пожертвования приюту приходили регулярно. Фото: скриншот из группы приюта "Волшебный дом" в "Вконтакте".

Пожертвования приюту приходили регулярно. Фото: скриншот из группы приюта "Волшебный дом" в "Вконтакте".

Но ведь дело даже не в деньгах. Вернее не только в них. По словам соседей, владелице питомника часто доставляли корма, натуральную пищу для животных и другие ресурсы в крупных объемах. Но, судя по состоянию питомцев, до них ничего не доходило.

Сейчас у зоозащитников стоит задача спасти животных до наступления зимы. Ведь вольеры, если так можно назвать сараи из досок и металлической сетки, не подходят для зимовки. Учитывая то, что животные сильно истощены и у них абсолютно не осталось подкожного жира, который мог бы их согреть, зиму им не пережить. К тому же, по словам местных жителей, голодные волки любят наведываться зимой в поисках пищи. Для них изможденные и прикованные цепью собаки станут легкой добычей.

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