Президент России Владимир Путин посетил Псково-Печерский монастырь

Президент России Владимир Путин посетил Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь. Как сообщили «Комсомольской правде — Псков» в пресс-службе администрации главы государства, визит состоялся в субботу, 17 ноября.

- Действительно, Владимир Путин посетил Печоры, - рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков.

Главе государства превели экскурсию по обители. Фото: пресс-служба Кремля.

Известно, что глава госудасртва прибыл на псковскую землю по приглашению митрополита Псковского и Порховского Тихона. В последний раз он здесь побывал около 20 лет назад, в 2000 году.

На этот раз визит держался в секрете, представители СМИ не были допущены к мероприятиям в монастыре.

Президента России во время визита сопровождал митрополит Псковский и Порховский Тихон. Фото: пресс-служба Кремля.

Владимир Путин прогулялся по обители вместе со священнослужителями и митрополитом Тихоном. Главе государства рассказали о жизни обители, показали, как строится быт тех, кто выбрал Псково-Печерский монастырь своим домом.

Спустился глава госудаства и в так называемые дальние пещеры - здесь находят упокоение монахи обители, здесь же есть свой подземный храм. Пресс-служба президента сообщила, что Владимир Путин отстоял службу в этом храме.

Одним из пунктов визита Владимира Путина стало посещение пещер обители. Фото: пресс-служба Кремля.

КСТАТИ

Информация о том, чтот глава государства посетит Печоры появилась в социальных сетях накануне в пятницу, 16 ноября. Официальное подтверждение появилось только в субботу вечером, когда президент уже покидал Псковскую область. Визит носил скорее частный характер.

КОНКРЕТНО

Псково-Печерский монастырь считается одним из крупнейших в России мужских монастырей. Датой его создания считают 1473 год. Тогда здесь была освящена пещерная церковь Успения Божией Матери.

За многие столетия своего существования он ни разу не закрывался.

С июля 2018 года настоятелем монастыря стал Тихон Шевкунов.