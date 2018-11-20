Павел Сорин о победах в Петербурге: Это даже больше праздник, чем соревнования

Псковский спортсмен Павел Сорин завоевал три золотые медали на Всероссийском чемпионате по гребле-индор и индор-триатлону - С2ROW OPEN 2018. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе «Центра спортивной подготовки», соревнование прошло 17 ноября в Санкт-Петербурге на площадке BACKSTAGE CROSSFIT.

Пскович показал лучшие результаты в индивидуальной гонке на дистанции 500 и 2000 метров на гребном концепте. Расстояние в 500 метров Павел преодолел за минуту и 18 секунд, а дистанцию в 2000 метров за 5 минут 56 секунд. Первое место Павел получил, опередив ближайшего соперника на две секунды.

- Это было не очень сложно! Это даже больше праздник, чем соревнования для меня, - поделился эмоциями победитель. - В индивидуальной гонке изначально я знал, что борьба будет только между мной и Владиславом Рябцевым. Примерно так и рассчитывал пройти по времени, как получилось. В целом я доволен.

Помимо индивидуальных гонок на чемпионате были представлены и командные соревнования, где Павел Сорин получил третью золотую медаль в абсолютном зачете. Помимо команды «Неудержимые», за которую выступал пскович, в турнире участвовало еще около 30 коллективов со всей России, в каждом по три человека.

- А вот в командой гонке мы были уже более подготовлены и ответственны, потому что знали, что будет много команд с кроссфит атлетами, а также не плохие гребцовские команды, - поделился Павел.

В гребной эстафете, в велоэстафете и в индор-триатлоне команда «Неудержимых» набрала по 100 баллов в каждой категории. Ребята из Пскова и из Санкт-Петербурга стали абсолютными чемпионами в этом турнире.

- На каждом этапе у нас была проработанная тактика. Каждый из нас знал, какие цифры нужно держать. Что в итоге и принесло свои плоды - мы выиграли все этапы соревнований с большими отрывами, - радуется спортсмен. - Это с учетом того, что практически все остальные команды не гонялись в индивидуальной гонке. Думаю, что наш ответственный подход и собранность привели к безоговорочной победе.

СПРАВКА «КП»

Павел Сорин родился 12 марта 1995 года в Пскове. Греблей молодой человек занимается с детства. Сейчас в его арсенале уже множество побед и медалей. В 2014 году Приказом министра спорта Павлу присвоено спортивное звание - мастер спорта международного класса по академической гребле России.

Молодой гребец - член национальной команды России. В 23-летнем возрасте Павел уже четырехкратный чемпион России. Кроме того он чемпион Европы и серебреный призёр. Так же Павел Сорин имеет в своем активе серебро первенства мира до 23 лет.

О том, как Павел любит проводить свободное время и его увлечениях можно узнать здесь.