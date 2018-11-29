Положение о конкурсе-розыгрыше телевизионной приставки для приема цифрового сигнала

I. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

Организаторами конкурса выступают издание «Комсомольская правда-Псков» и оператор цифрового телевидения филиал РТРС «Псковский областной радиотелевизионный передающий центр».

В рамках конкурса будет определен обладатель цифрового телевизионного приемника TVjet RE820HDT2.

Для участия жителю Псковской области предложено сделать фотографию, отвечающую условиям конкурса (пункт III положения о конкурсе), и направить ее в редакцию по электронной почте info@pskovkp.ru или по почте: 180007, Псков, Пароменская, д. 21/33, каб. 27.

Плата за участие в конкурсе не взимается.

II. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ФОТОКОНКУРСА

Старт конкурса – 28 ноября 2018 года.

Завершение конкурса – 14 декабря 2018 года.

Первый этап – 28 ноября – 13 декабря 2018 года (до 24.00) – прием фотографий.

Второй этап – 14 декабря 2018 года – выбор победителя.

Награждение пройдет не позднее 28 декабря 2018 года.

III. ТРЕБОВАНИЯ К ФОТОСНИМКУ

Фотография может быть выполнена профессиональным фотографом или любителем. К Конкурсу допускаются цветные и черно-белые снимки. Допустима дополнительная обработка снимков.

В кадре должен быть участник конкурса на фоне работающего телевизора, на экране которого под логотипом канала видна буква «А», что означает прием аналогового телесигнала.

Разрешение снимка – не менее 1080 пикселей по широкой стороне.

IV. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА

В Конкурсе будет определен один победитель.

Для этого каждому присланному снимку будет присвоен свой номер. 14 декабря до 17.00 путем выбора случайного числа через генератор случайных чисел на сайте случайноечисло.рф будет определен один счастливчик.

V. НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ

Победитель получает подарок от организаторов конкурса.

Подарок не может быть заменен денежными средствами или иным поощрением.

Церемония награждения будет организована не позднее 28 декабря 2018 года.