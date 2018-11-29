Как псковичам не остаться без телевидения в 2019 году

Зачем это делается? Чтобы повысить качество картинки, исключить различные помехи в приеме сигнала и увеличить количество принимаемых зрителями программ.

Когда это произойдет? Первоначально озвучивали, что уже с января 2019 года. Но потом сроки перенесли. Работа будет осуществляться поэтапно.

Известно, что первой и уже в этом году станет Тверская область. Это пилотная площадка, и на ее примере оценивают, как проходит отключение аналогового вещания и переход на цифровое, скольких жителей региона это затрагивает, да к тому же отрабатывается механизм выплаты компенсации для отдельных социальных групп.

О том, чего ждать жителям Псковской области, рассказал корреспонденту «Комсомольской правды - Псков» директор филиала РТРС «Псковский областной радиотелевизионный передающий центр» Александр Лаптиев. Именно эта организация выступает оператором цифрового телевидения в регионе.

О СТАРЫХ ТЕЛЕВИЗОРАХ

- Согласно решению правительства Российской Федерации отключение от «аналога» пройдет поэтапно с 11 февраля по 10 июня 2019 года, - отметил он.

По словам Александра Викторовича, в Псковской области это отразится на приеме сигнала примерно у одного процента населения. Да и то эти цифры пока предполагаемые. Почему? Переход не почувствуют владельцы телевизоров, выпущенных после 2013 года, они технически способны принимать цифровой сигнал без каких-либо дополнительных устройств. Но с проблемой могут столкнуться владельцы стареньких телевизоров.

Как отметил Александр Лаптиев, специально для таких пользователей сейчас под логотипами телеканалов на экране высвечивается буква «А». Если зритель ее видит, значит, именно ему надо позаботиться о покупке специальной приставки, которая поможет принимать цифровой сигнал.

О ПРИСТАВКАХ

Стоимость такой приставки - от 700 рублей. В комплекте с антенной, пультом, кабелем - подороже, иногда до 2000 рублей.

- Каждый потребитель выбирает ту приставку, которую может себе позволить. Но важно обратить внимание на один существенный момент. На коробке, в инструкции и на самой приставке надо отыскать определенные символы: DVB T2. Только DVB T, без двойки, не позволит принимать первый и второй пакеты мультиплекса, но даст возможность ловить, например, белорусские телеканалы или телепрограммы из Прибалтики.

С технической точки зрения подключение тюнера возможно к любому телевизору, даже черно-белому.

- Но можно посоветовать детям и внукам к Новому году запланировать покупку для родителей, бабушек и дедушек приставки или небольшого современного телевизора, способного принимать цифровой сигнал, - отметил директор Псковского областного радиотелевизионного передающего центра.

КУДА ОБРАТИТЬСЯ ЗА КОНСУЛЬТАЦИЕЙ

Жители Псковской области с вопросами о переходе на цифровое телевещание могут обратиться на горячую линию Единого информационного центра - 8-800-220-20-02 или по телефону в Пскове (8112) 58-01-00.

О КОМПЕНСАЦИЯХ

Сейчас в администрации Псковской области обсуждается вопрос выплаты компенсаций для социально незащищенных групп населения за приобретенную приставку. Детально о суммах и порядке их предоставления говорить пока рано. Но руководителям муниципалитетов уже дана команда составить список тех жителей, которым такая выплата может потребоваться.

КАК ПОЛУЧИТЬ ПРИСТАВКУ

Псковский областной радиотелевизионный передающий центр совместно с «Комсомольской правдой - Псков» вручат одному из читателей газеты приставку.

Для этого достаточно сфотографироваться рядом со своим телевизором, на экране которого видна буква «А». Фотографию присылайте на адрес info@pskovkp.ru или по почте: 180007, Псков, ул. Пароменская, д. 21/33, каб. 27. Обязательно укажите свои имя и фамилию, а также номер телефона.

Каждой фотографии будет присвоен порядковый номер. 14 декабря путем выбора случайного числа мы определим обладателя приставки.

КОНКРЕТНО

С полным положением о конкурсе можно ознакомиться здесь.