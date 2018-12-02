Есть ли шансы у победительницы «Мисс Псков 2018» покорить всероссийские и мировые конкурсы красоты

Итак, Лиза Черноок – победительница проекта «Мисс Псков 2018». Отгремели победные марши, многочисленные букеты расставлены в вазах по столикам и полкам в доме самой красивой девушки Псковской области. Но ведь это не все, не конец.

Анкету Елизаветы отправили на национальный конкурс красоты «Мисс Россия». И, как уверяют эксперты, у нее есть все шансы быть не просто отобранной для этого проекта, но и пробиться в финал. Мы сравнили данные псковички и победительниц «Мисс Россия» за последние годы.

ТАКИЕ ВЫСОКИЕ КРАСАВИЦЫ

В 2018 году корону «Мисс Россия» завоевала Юлия Полячихина. В прошлом году она только закончила школу с золотой медалью. Рост девушки – 173 сантиметра. За последние пять лет национального конкурса красоты она самая маленькая, предшественницы были 177 сантиметров (Полина Попова – Мисс Россия 2017 и София Никитчук – Мисс Россия 2015), 174 см (Яна Добровольская – Мисс Россия 2016), 179 см (Юлия Алипова – Мисс Россия – 2014).

Юлия Полячихина - победительница конкурса "Мисс Россия 2018".Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

А вот Елизавета Черноок из Пскова оказалась повыше. Ее рост – 181 сантиметр. Девушка даже призналась, что из-за этого долгое время комплексовала, сутулилась, лишь бы не казаться самой высокой в классе, а то и во всей школе. Парню еще куда не шло иметь такой рост. А вот девушке? Тем более в небольшом городке. Живет Лиза в городе Остров, это в 40 километрах от Пскова. Видная и красивая Елизавета всегда приковывала к себе массу взглядов.

Как бы на фоне других красавиц проекта «Мисс Россия» у нее не возникло вновь желание прятать голову в плечи! Но если она справится с собой, то окажется одной из самых высоких конкурсанток и будет, без сомнения, обращать на себя внимание.

ВЕС

Понятно, что есть различные формулы, по которым рассчитывают идеальный вес для девушки. Опираются при этом в основном на ее рост и возраст. При своих 181 сантиметрах Лиза Черноок весит всего 62 кг. Это немного. Но вот среди победительниц конкурса «Мисс Россия» разных лет участницы были «полегче». Победительницам этого года Юлия Полячихина весит 50 кг, ее предшественница в 2017 году Полина Попова – 48 кг. Но они и ростом были поменьше. И тут большое значение имеет уже фигура девушки, то, как она сложена, насколько гармоничны и красивы ее тонкие руки и ноги, насколько привлекательны формы.

Яна Добровольская - "Мисс Россия 2016".Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В проекте «Мисс Псков» есть фотосессии в купальниках, в этом году в финале девушки выходили на сцену в них, и зрители сумели заметить – сложена Лиза Черноок отлично.

90-60-90

Соотношение объема груди, талии и бедер у красавицы из Пскова выглядит сейчас вот так – 88-64-96. Это очень близко к классическим 90-60-90. Однако в национальном конкурсе победительница этого года была более хрупкой – 80-58-85 (Юлия Полячихина), а ее предшественница – 86-61-86 (Полина Попова).

Полина Попова - "Мисс Россия 2017".Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Но если смотреть внимательно на таблицу титулованных красавиц «Мисс Россия», то по своим параметрам Лиза Черноок ближе всего к победительнице 2015 года Софии Никитчук (88-63-91), 2013 года Юлии Алиповой (89-63-90) и победительнице 2013 года Эльмире Абдразаковой (90-61-91). Иными словами, шансы войти в число претенденток на корону у нее явно есть.

ЧЕРТЫ ЛИЦА

Правильные черты лица, овальный контур, большие губы и глаза – все это портрет тех девушек, которые украшают обложки журналов с репортажами о победительницах национального конкурса красоты. За последние годы корона достается девушкам именно с таким словесным портретом. Цвет глаз и оттенок кожи не имеет значение. А вот схожие черты всегда присутствуют – пухлые губы, правильно очерченный рот, прямой длинный нос, миндалевидные глаза.

Если внимательно смотреть на портрет победительниц, то можно найти сходство между ними именно за счет этих черт. И Лиза Черноок, кстати, легко может встать в один ряд с красавицами. Даже у Мануши Чхиллар (Индия) – «Мисс мира 2017» можно отыскать схожие черты с внешностью псковички.

Мануши Чхиллар - "Мисс мира 2017". Фото: REUTERS.

Сейчас заявку красавицы из Острова рассматривают эксперты.

Елизавета Черноок - "Мисс Псков 2018".Фото: Татьяна РОДИНА

Однако с мнением судей конкурса «Мисс Псков 2018» согласились не все зрители. На Елизавету вылили немало грязи в социальных сетях. Организаторы настаивают: девушка ни разу не была замечена в каких-либо скандалах или выяснениях отношений, всегда сдержанная и собранная она выполняла на площадке проекта все задания и никогда не срывала репетиции или обязательные занятия. А весь шум в соцсетях они связывают с завистью и не более.

В то же время школьница из Острова Елизавета Черноок, а она пока еще учится в школе, может и не выйти на сцену национального конкурса красоты. Впереди подготовка к выпускным экзаменам, и это для Лизы и ее родителей пока что гораздо важнее. Красивая девушка, настаивает победительница конкурса в Пскове, должна быть еще и образованной. Однако покорить очередной пьедестал у нее есть все шансы.