«Мисс Псков – 2018»: О чем мечтает Полина Василенко – самая красивая по версии читателей «Комсомолки» участница конкурса

По версии читателей «Комсомольской правды – Псков», главной красавицей Псковской области стала 16-летняя первокурсница отделения архитектуры колледжа ПсковГУ Василенко Полина, которая обогнала ближайшую преследовательницу больше чем на 500 лайков. Корреспондент «Комсомолки» пообщался с победительницей, о победе, конкурсе и жизни.

«МИСС КОМСОМОЛКА»

Как тебе удалось победить в голосовании, да ещё и с таким отрывом?

– Меня поддерживали многие. Знакомые, друзья, родители, другие родственники, в том числе и дальние, за что всем огромное спасибо. Голосовали даже из Красноярска и Камчатки. Близкие всегда были на моих дефиле, на мастер-классах проекта. На сам финал со мной пришло человек девять.

А что помешало «Мисс Комсомольской правды» стать и «Мисс Псков – 2018»?

– Были подозрения, что не выиграю. Не знаю. Всё субъективно же. Эти судьи предпочли Лизу Черноок, а кто-то другой, возможно, выбрал бы меня. Предполагала, что она может победить, но поддержка и походка у меня всё равно лучше. А в целом – всё понравилось. С другими финалистками были дружеские, семейные отношения.

Полина Василенко, вице-мисс проекта "Мисс Псков 2018".Фото: Татьяна РОДИНА

ПОСЛЕ «МИСС ПСКОВ»

Что изменилось с того момента, как ты стала вице-мисс в проекте?

- По большому счёту мало чего. Меня поздравляли и дома и в колледже. Мама сказала, что я могла бы и лучше. Друзья вот теперь кричат: «Вице-мисс пришла!». Ну и я стала к себе не так критично относиться. По-прежнему считаю, что «Мисс России» должна быть не только красивая и уверенная в себе, но и умная, а также – добрая. А для женщины главное – душа, любовь и надёжность. Несмотря на то, что стала вице-мисс, строить из себя кого-то не собираюсь. Нельзя зазнаваться, ведь что будет дальше – никто не знает. Знаю только, что в ближайшее время воспользуюсь выигранными сертификатами.

Что на «Мисс Псков – 2018» было для тебя самым сложным?

– Самым? Преодолеть внутренние барьеры, неуверенность в себе, в чём сильно помогло лидерство в голосовании «Комсомолки». Теперь я понимаю, что высокий рост – это хорошо (рост Полины – 177,5 сантиметров – Ред.). Также пришлось приложить немало усилий, чтобы выпрямить осанку, ведь нас постоянно фотографировали. Очень часто по 15 минут делала «стульчик», такая стойка у стенки. И если многие участницы дефилировать учились, то я переучивалась, поскольку 2 года занимаюсь моделингом. По подиумам «Мисс Псков» надо идти гордо, выразительно, с помощью тела показать, что лучшая на все сто. А в модельном бизнесе, когда дефилируешь, таз нужно выставлять вперёд, и эффектно двигать бёдрами не будешь, ведь подаёшь не себя, а брендовые вещи.

Полина Василенко стала лидером читательского голосования.Фото: Татьяна РОДИНА

МОДЕЛИНГ УЧИТ

Чем тебя заинтересовал моделинг?

- Кастингами, тренингами, знакомствами с интересными людьми. К тому же там много чему учишься. Я окончила модельную школу. За полгода занятий нам, помимо дефиле и позирования, преподавали актёрское мастерство, риторику, базовый английский, психологию, правила этикета, визаж, диетологию и другое.

Каково это – быть моделью?

- Если кто-то думает, что моделинг – это просто, то он ошибается. Одних только стоек, как надо правильно ступню поставить, несколько, и они постоянно меняются, усложняются. Сложно и психологически, поскольку тебя оценивает много людей. А востребованные модели очень мало спят. Говорят, так устают, что могут лечь спать прямо на пол. Они нередко репетируют ночью, после чего сразу на показ. На мероприятиях я в качестве модели пока выступаю где-то раз в месяц, заполняю портфолио. Но после личной победы на «Мисс Псков – 2018» готова покорить следующую вершину – работать моделью за границей. Возможно, это будут азиатские страны. Там можно устроиться, если тебе хотя бы 14 лет. А в европейских странах – лишь с 18. Из-за огромного желания быть моделью и оставила лёгкую атлетику, которой посвятила около 4 – 5 лет.

СПОРТ, ПУТЕШЕСТВИЯ И РИСОВАНИЕ

На легкую атлетику не хватало времени?

- Именно. Учёба занимает большую часть. История не идёт, а физика наоборот легко даётся, нравятся математика, физкультура. Очень нравился бег с барьерами. Я выступала на соревнованиях в Санкт-Петербурге, Великом Новгороде и других городах России, а также в Белоруссии. Помимо этого несколько лет занималась скалолазанием и водным поло. Но совсем спорт не оставила. Приседаниями, отжиманиями поддерживаю форму. Делаю «планку» (упражнение для пресса, когда человек замирает в стойке для отжимания – Ред.). Регулярно хожу в тренажёрный зал. Также правильно питаюсь: никакого фаст-фуда, пью зелёный чай. Так что, чтобы хорошо выглядеть, мне не нужна косметика. Практически ей не пользуюсь.

Чем сейчас увлекаешься?

- По 3 – 4 раза в неделю рисую. Это меня успокаивает. Рисую для себя и близких, и уже года 2 – 3. Зачастую делаю зарисовки чёрно-белым карандашом или чёрной ручкой. Срисовываю портреты с фотографий. Разукрашиваю мелками, цветными карандашами. Рисовать хорошо получается, поэтому в конкурсе талантов выступила с собственноручно нарисованным портретом «Мисс Псков – 2017» Алёны Прокопьевой, а не какие-нибудь танцы.

Что ещё любишь?

- Путешествовать. Люблю летать на самолётах, поэтому в детстве думала даже стать стюардессой. Летала в Турцию, Севастополь, Красноярск, Москву и в других направлениях. Возможно, такое неравнодушие вызвано тем, что с перелётами знакома с раннего возраста. Я родилась в Петропавловске-Камчатском, где у меня сейчас дедушка и друзья. Жила там до школы, потом на какое-то время наша семья отправилась в Кириши (город в Ленинградской области – Ред.), затем снова оказались на Камчатке. После этого – опять улетели на Северо-Запад страны. Даже в Санкт-Петербурге полгода жила, перед Псковом. Псков понравился своим историческим прошлым и тем, что он не большой и не маленький.

Полина Василенко мечтает стать моделью.Фото: Татьяна РОДИНА

СОВЕТЫ ОТ ПОБЕДИТЕЛЬНИЦЫ

Какие книги, фильмы и песни посоветовала бы?

- Из литературы мне больше всего нравится «Чернильное сердце», первая часть приключенческой трилогии от немецкой писательницы Корнелии Функе. Там фантастика, немного мистики. Сюжет необычный, зацепил с первой страницы. Что касается фильмов, то сама не знаю почему, но не оставил равнодушной «Побег из Шоушенка» (культовая драма американского кинорежиссёра Фрэнка Дарабонта – Ред.). А музыку я много какую люблю. Обожаю трэк «Body 2 body» (трэк немецкого музыканта, ди-джея ATB). Также нравятся «Кей-поп» (танцевальная музыка из Южной Кореи – Ред.), например, группа «BTS» и зарубежный рэп.

А что можешь посоветовать читательницам «Комсомолки», желающим оказаться на пьедестале «Мисс Псков»?

- Всегда будьте уверенными в себе, ничего не бойтесь! Говорите себе, что вы сможете, и двигайтесь к цели!

КОНКРЕТНО

Рост Полины – 177,5 сантиметра. Вес – 52 килограмма. Параметры фигуры: 77 – 62 – 91.

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