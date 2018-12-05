В Псковской области столкнулись груженый Камаз и автобус с пассажирами, есть пострадавшие

Под Псковом на 239 километре трассы Санкт-Петербург - Невель (Струго-Красненский район) произошло лобовое столкновение груженого Камаза с автобусом.

В момент дорожно-транспортного происшествия в салоне автобуса находились 14 человек. По имеющимся сведениям, это рабочие, которых везли из Санкт-Петербурга в Республику Молдову. Службы экстренного реагирования однозначно подтвердили, что среди пассажиров несовершеннолетних детей не было. Но по некоторым данным в автобусе находились женщины.

Пострадавшим в аварии оказали помощь медики, которые оперативно подоспели к месту ДТП. Фото: Антон Смоленцев.

В результате аварии пострадали пять человек. Это водители транспортных средств и три пассажира автобуса, которые сидели в передней части салона.

- К счастью они получили незначительные телесные повреждения. На настоящее время решается вопрос о госпитализации только одного из водителей, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области. - Сейчас проводится проверка, в ходе которой будут установлены причины произошедшего. Полиция и другие заинтересованные ведомства проводят весь комплекс мероприятий по выяснению обстоятельств аварии.

Слухи об аварии быстро разлетелись по региону. Так, в социальных сетях пользователи строят догадки произошедшего.

- Я так понимаю, что автобус на встречку выехал, - пишет Роман Гнездилов под постом о ДТП.

Экстренные службы утверждают, что погибших в аварии нет. Фото: Сергей Лапин.

- На последней фотке, которую запостили, выглядит так, будто Камаз на половину в салоне автобуса... - комментирует Андрей Смирнов.

- Автобус ехал и вилял из стороны в сторону.... у моего знакомого на глазах все произошло, - сообщил Максим Алексеев.

Для большинства пользователей остается удивительным, что при столь серьезном столкновении нет погибших. Некоторые из них уверены, что жертвы могут быть, но это скрывают. Однако службы экстренного реагирования опровергают данную информацию.

КСТАТИ

Полицейские обнародовали предварительные причины аварии. Расследование инцидента продолжается.