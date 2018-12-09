2018-12-09T19:29:10+03:00
Общество

В Пскове родители малышей сняли видеоролик в поддержку воспитателя детского сада

Ребята признаются в любви к своему воспитателю и просят его остаться [видео]
Виталий Суриков
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Родители вовремя признали свои ошибки в общении с преподавателем и теперь пытаются их исправить.Родители вовремя признали свои ошибки в общении с преподавателем и теперь пытаются их исправить.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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Воскресным утром, 9 декабря, по социальным сетям стал распространяться видеоролик, в котором детишки просили воспитателя Светлану Николаевну остаться. Трогательное видео впечатляет до глубины души, редко в последнее время такое встретишь. Корреспондент «Комсомольской правды - Псков» решил разобраться в этой истории.

НАЧАЛО ИСТОРИИ

О том, что произошло, рассказали родители, дети которых хотят в группу к Светлане Николаевне Федоровой - воспитателю с двадцатилетним стажем. История началась с сентября 2018 года.

- Наши детки учатся в садике № 45 «Родничок», - начала рассказ о ситуации Ольга, председатель родительского комитета группы. - Многие уже второго ребенка водят к этому воспитателю.

Дети учатся в группе уже два года, а вот с нового учебного года в группе появилась новая семья. Отношения с воспитателем они решили строить по своему усмотрению.

- Спасибо мы очень редко говорим, - отмечает собеседница. - А вот критиковать люди готовы за каждую мелочь. Вот так и сейчас получилось. Разборки были очень эмоциональные, вплоть до жалоб заведующей. И придирались они ко всяким мелочам.

По словам родителей, Светлана Николаевна - опытный и внимательный воспитатель. При этом совершенно неконфликтный человек. Но на этот раз терпение не выдержало. Заявление легло на стол заведующего детского сада, последняя смена воспитателя во вторник, 11 декабря.

ОПЕРАЦИЯ ПО СПАСЕНИЮ ВОСПИТАТЕЛЯ

- Наша идея - донести мысль о том, что дети ее очень любят, - отмечает Алексей, муж Ольги. - И мы не хотим, чтобы она уходила.

Родители собрались все вместе, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию. Свою ошибку поняли и те, кто, так скажем, перегнул палку. Родители готовы извиниться, только бы воспитатель остался в группе.

- Появилась у нас идея сделать видеоролик с пожеланиями детей, - отметил Алексей. - Светлана Николаевна не очень активно пользуется социальными сетями, но мы надеемся, что она его увидит.

Как рассказала Ольга, в ролик хотели вместить всех детей, но тогда бы он затянулся. Ролик длится полторы минуты. Все детишки говорят, как они любят своего воспитателя и просят его остаться.

- Они каждый день мастерят поделки и дарят их Светлане Николаевне, - рассказала Ольга. - Другие воспитатели рассказывают, что каждый день она приходит на работу и плачет.

Вот операция по спасению воспитателя. Как заметили родители, Светлана Николаевна уходит из-за их невнимательности к ее стараниям. Теперь они стараются исправить свои ошибки.

Дети из Пскова записали видео, чтобы воспитатель остался в садике.

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