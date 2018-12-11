2018-12-11T16:52:19+03:00
Общество

НИЧОСИ: Дорожники забыли сделать участок улицы Пароменской в Пскове, хотя асфальт там заботливо сняли

Псковичи жалуются на некачественный ремонт дороги
Пётр Кокорев@KP_PSKOV
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Улица Пароменская в начале декабря пережила ремонт дорожного покрытия.Улица Пароменская в начале декабря пережила ремонт дорожного покрытия.Фото: Пётр Кокорев
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Попытались псковичи поднять волну негодования в социальных сетях: на улице Пароменской рабочие укладывают асфальт в лужи. Не получилось. Не пошла волна. Рабочие уехали и забрали свою технику. А в редакцию «Комсомольской правды - Псков» пришел пскович Сергей Козакевич. Может, после публикации в СМИ дорожники сделают работу над ошибками.

АСФАЛЬТ В ЛУЖАХ - ПОЛБЕДЫ

Положили асфальт и положили. Что тут страшного. Страшно, что сделали это небрежно. Первый пример наплевательского отношения к делу - перекресток Пароменской и Петровской.

Асфальт дорожники сняли еще в ноябре, какое-то время к работе по укладке нового они не приступали. Фото: Пётр Кокорев

Асфальт дорожники сняли еще в ноябре, какое-то время к работе по укладке нового они не приступали.Фото: Пётр Кокорев

- Как же так можно, - сетует Сергей. - Техники уже нет, значит заделывать никто яму не собирается. Значит будет она тут до весны минимум.

Дорожники сняли асфальт ровно до пересечения улиц. При этом с правой стороны покрытие сняли с закругления перекрестка, а с левой стороны - нет. В итоге при повороте автомобилисты вынуждены объезжать внушительную яму.

Водителям приходится объезжать рукотворную яму. Фото: Пётр Кокорев

Водителям приходится объезжать рукотворную яму.Фото: Пётр Кокорев

- Все съезды во дворы сделаны неаккуратно, - продолжает рассказ Сергей. - Вот первый же съезд во двор, а тут асфальт вывален на тротуар, скапливается лужа теперь.

Следующий съезд у дома № 15 по улице Пароменской превратился в небольшую горку. Вода аккуратными ручейками стекает во двор. Но, видимо, все по нормам, все так и задумано.

ТАМ, ГДЕ КОНЧАЕТСЯ ДОРОГА

Собеседник прошелся до перекрестке улиц Горького и Пароменской. А как сделана остальная часть улицы? Сама дорога выглядит ровно, без особых огрехов, а вот на съездах рабочие явно халтурили: неровно, плохо утрамбовано. У филиала школы № 4 на съезде лежит гравий, который явно забыли укрыть асфальтом.

Над съездами с дороги на прилегающие территории рабочие не сильно трудились. Фото: Пётр Кокорев

Над съездами с дороги на прилегающие территории рабочие не сильно трудились.Фото: Пётр Кокорев

На стыке старого и нового асфальта у гостиницы «Ольгинская» - внушительная щель, по которой журчит ручеек. Еще дальше - большая лужа, которая образовалась на дорожке, выходящей к проезду. Новый асфальт выше, поэтому она и скопилась.

Подходим к Ольгинской часовне. Ну, выглядит все неплохо. Если не смотреть по сторонам. Направо пойдешь, сразу неровный край дороги увидишь. Да и заканчивается она метров через 150. Дальше сил не хватило подрядчику. Или деньги кончились. Причин может быть много.

Дорожные рабочие не смогли сделать край дороги ровным, а на конце асфальт теперь крошится. Фото: Пётр Кокорев

Дорожные рабочие не смогли сделать край дороги ровным, а на конце асфальт теперь крошится.Фото: Пётр Кокорев

А на конце отремонтированной дорожки асфальт крошится. А чуть дальше так и остался известный каждому псковичу провал.

Направо сходили, а налево не пошли. Всё и так ясно. Осталось только выяснить приняли улицу такой, или все же подрядчик еще вернется исправить все недостатки.

На улице Пароменской в Пскове дорожники клали асфальт в лужи.Видео: Алексей Малов.

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