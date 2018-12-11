2018-12-12T16:27:12+03:00
Спорт

Псковские чемпионы собрались на бал

Выдающихся спортсменов региона и их тренеров наградили грамотами и подарками
Владимир Кольцов@KP_PSKOV
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Представители разных видов спорта собрались в спортивно-развлекательном центре "Простория".Представители разных видов спорта собрались в спортивно-развлекательном центре "Простория".Фото: Пресс-служба администрации Псковской области
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Уже за 20 минут до начала мероприятия зал был полон. Спортсмены и тренеры искали свободные места, общались, обсуждали методы тренировок и успехи подопечных.

Поздравить их в этот день пришли губернатор Псковской области Михаил Ведерников, председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов. «Бал чемпионов» начался.

Много добрых слов было сказано в этот день спортсменам. Им вручали цветы и дип­ломы, фотографы и телеоператоры кружились вокруг.

ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ

В списке награждаемых - около 100 человек. Все это спортсмены, которые добились успехов на соревнованиях разного уровня - от крупных международных турниров до первенств России. Но отовсюду они привозили награды.

Среди награжденных почетной грамотой за высокие достижения и успехи в развитии физической культуры и спорта была лучница Александра Савенкова. Буквально за пару дней до этого ей присвоили звание заслуженного мастера спорта. Александра побеждала на чемпионате Европы, завоевала награду на Кубке мира по стрельбе из лука. Огромная россыпь наград в ее багаже.

Почетную грамоту получил и Иван Макаров, победитель Сурдолимпийских игр 2017 года. Отметили организаторы «Бала чемпионов» и членов сборной России по спортивному ориентированию для людей с поражением опорно-двигательного аппарата Марину Борисенкову и Эдуарда Огинского. Спорт­смены стали обладателями наград чемпионата России по этому виду спорта.

Дипломы, кстати, получали и команды: «Стрела», победившая в финале соревнований «Кожаный мяч», волейбольная команда, серебряный призер чемпионата СЗФО среди женщин (тренер Геннадий Логунов), семья Виткиных, занявшая I место в первом Всероссийском конкурсе «ГТО всей семьей».

ГОРДОСТЬ КОЛЛЕКТИВА

Была в этот день вручена и еще одна награда.

- Лучшим спортивным журналистом признается, - ведущий взял прямо мхатовскую паузу, - Хорошева Анастасия, корреспондент «Комсомольской правды - Псков».

На эту номинацию претендовало сразу несколько «акул пера», но все они уступили нашей коллеге. В госкомитете по спорту и физической культуре решили, что на поприще спортивной журналистики Анастасии равных нет.

В копилке автора много интервью с известными псковскими спортсменами, а также недюжинные знания о многих видах спорта. К сожалению, лично присутствовать на награждении Анастасия Хорошева не смогла.

Награда "Лучшему спортивному журналисту Псковской области" досталась корреспонденту "Комсомолки" Анастасии Хорошевой. Фото: Владимир Кольцов

Награда "Лучшему спортивному журналисту Псковской области" досталась корреспонденту "Комсомолки" Анастасии Хорошевой.Фото: Владимир Кольцов

- Анастасия - это профессио­нал высшего уровня. Кажется, она знает о спорте все или почти все, - отметила главный редактор «Комсомолки» в Пскове Ирина Потапова. - Какой спортсмен и в каком году получил ту или иную награду, занял то или иное место, с каким тренером занимался, с каким соперником встречался на ринге в конк­ретном году, сколько секунд он выиграл в финале гонки. О таких сотрудниках можно только мечтать.

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