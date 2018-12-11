Псковская область впервые за 25 лет обрела официальный герб и гимн

Не то чтобы у нас официальных символов не было до этого. Но герб, которым Псковская область пользовалась на протяжении долгого времени, не был утвержден Геральдическим советом при президенте России. Символ, который появлялся на открытках, копировал элементы дореволюционного герба Псковской губернии. В архиве даже хранится документ, в котором отмечались все современные замечания к такому символу региона.

ДА БУДЕТ КОНКУРС

В конце апреля 2018 года объявили конкурс на создание официальных символов региона. Многие художники и поэты с воодушевлением взялись за работу.

Вскоре на суд Геральдического совета региона псковичи представили 47 проектов. Четырнадцать из них - герб и флаг, тридцать три - гимн региона.

- Самым юным участником стал пятиклассник Ярослав Рождественский, - рассказал во время представления герба и флага членам Общественной палаты Псковской области заместитель губернатора Николай Цветков. - Самый зрелый - Геннадий Василюк, 83-летний пенсионер из Плюсского района. В конкурсе участвовали люди совершенно разных профессий и возрастов.

Ближе всего к определенным геральдистами параметрам оказалась творческая группа под руководством главного редактора веб-сервера Геральдика.ру Юрия Росича.

- Мы победителей и участников конкурса обязательно отметим, - рассказал Николай Юрьевич. - Вручим грамоты и подарки.

НЕРУШИМЫЕ ТРАДИЦИИ

И все-таки без споров с экспертами не обошлось. На гербе авторы должны были использовать известные псковичам символы, но при этом они не должны были повторять герб областной столицы. А там уже есть и барс, и ладонь. Камнем преткновения стала именно рука - к лютому зверю должна тянуться раскрытая ладонь или двоеперстие? Пришлось обратиться к архивным документам. Директор Государственного архива Псковской области Валерий Кузьмин отметил, что на первых изображениях герба была именно открытая ладонь, поэтому она и попала в окончательный вариант.

Что представляет собой утвержденный герб? Венчает его корона. Под щитом - наградная лента с девизом: «Потягнемъ за отечество». В предложенных вариантах были и латинские крылатые выражения, но решили остановиться на изречении князя Довмонта-Тимофея. На щите - лютый зверь, к которому тянется Божья ладонь.

На флаге также изображены лютый зверь и Божья длань на лазоревом фоне. Короны и девиза нет. Зато на левой части полотнища появился «бегунок» - особый архитектурный элемент псковских церквей.

НА ПРОСТОРАХ РОССИИ БОЛЬШОЙ...

Что касается гимна, то текст выбрали из множества. 33 варианта было предложено экспертам. На фоне остальных лучшим показался текст, написанный кандидатом филологических наук Татьяной Рыжовой.

Члены Общественной палаты текст заслушали и одобрили. Свое мнение о нем оставили самые разные эксперты. «Замечательное произведение, торжественное и музыкальное, в котором отмечены все главные символы Псковской области», - это, пожалуй, самые скромные эпитеты, которые оставили критики.

А вот в социальных сетях псковичи хвалить текст не торопятся. Так уж и все там символы области отражены? А как этот текст пропеть? Это малая толика вопросов, которые задают читатели. А есть и замечания к самому тексту произведения с точки зрения оттенков лексических значений используемых слов.

Музыки гимна пока нет, но члены Геральдического совета рассчитывают, что она вскоре появится, так что можно уже начинать учить текст.

КСТАТИ

Общественная палата Псковской области внесла проекты символов на рассмотрение депутатов Псковского областного Собрания. Окончательно утвердить их могут до конца 2018 года.