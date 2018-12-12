Положение о проведении фотоконкурса «Новый год #моистарыеснимки»

I. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФОТОКОНКУРСА

1.1. Организатором конкурса выступает издание «Комсомольская правда-Псков».

1.2. Площадками для проведения становится сайт издания pskov.kp.ru (информационное сопровождение конкурса и голосование) и официальная группа в социальных сетях (ВКонтакте) (сбор заявок).

1.3. К конкурсу приглашаются жители Псковской области в возрасте от 18 лет.

1.4. Дата проведения конкурса с 12 декабря 2018 года по 8 января 2019 года.

1.5. Участники, размещающие фотографии в тематическом альбоме конкурса, автоматически дают согласие на их публикацию на сайте и в еженедельнике «Комсомольская правда».

1.6. Читателей информируют о конкурсе сообщениями в ленте новостей сайта и постами в социальных сетях на официальных страницах и в группах «Комсомольской правды - Псков».

II. ТРЕБОВАНИЯ К СНИМКАМ

2.1. На конкурс принимаются ретро-фотоснимки празднования Нового года, сделанные жителями региона до 2008 года. В кадре обязательно должны присутствовать элементы праздника (карнавальный костюм или ёлка и украшения). Участник конкурса, загружая снимок, автоматически подтверждает авторство фотографии и берет на себя полную ответственность в случае претензии третьих лиц о нарушении авторских прав.

2.2. Отобранный снимок необходимо загрузить в специальный конкурсный альбом, размещённый на публичной странице «Комсомольской правды – Псков» в соцсети «ВКонтакте».

2.3. Кадр не должен отражать сцены насилия или содержать рекламу, логотипы, телефоны, текст.

2.4. Фото должно быть не меньше 1080 пикселей по широкой стороне. Желательно, чтобы оно было горизонтальным. Снимок может быть цветным или черно-белым.

2.5. Плата за участие в конкурсе не взимается.

III. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

3.1. Конкурс проводится в два этапа:

Сбор заявок – с 12 по 19 декабря (12.00 по мск. времени) 2018 года.

Голосование – с 19 декабря 2018 года по 8 января (12.00) 2019 года.

Объявление результатов – до 11 января 2019 года.

3.2. Награждение победителей состоится в период не позднее 16 января 2019 года.

IV. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

4.1. Голосование пройдёт на сайте «Комсомольской правды – Псков» - pskov.kp.ru.

4.2. По итогам голосования определят одного победителя. Им станет участник, фотоснимок которого набрал максимальное количество голосов.

V. ИТОГИ КОНКУРСА И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

5.1. Победитель получает подарок от партнера проекта: сертификат на 2000 рублей от ресторана-клуба «NATA INN»..

Приз не может быть заменен денежными средствами или иным видом поощрения.

5.2. Редакция «Комсомольской правды - Псков» оставляет за собой право по принятию решения о дополнительном поощрении участников или победителя конкурса.