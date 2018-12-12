2018-12-12T18:07:28+03:00
Конкурсы и тесты

Положение о проведении фотоконкурса «Новый год #моистарыеснимки»

Виталий Суриков
Поделиться:
Чтобы участвовать в конкурсе, надо покопаться в своих архивах и найти старые новогодние фотографии.Чтобы участвовать в конкурсе, надо покопаться в своих архивах и найти старые новогодние фотографии.Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО
Изменить размер текста:

I. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФОТОКОНКУРСА

1.1. Организатором конкурса выступает издание «Комсомольская правда-Псков».

1.2. Площадками для проведения становится сайт издания pskov.kp.ru (информационное сопровождение конкурса и голосование) и официальная группа в социальных сетях (ВКонтакте) (сбор заявок).

1.3. К конкурсу приглашаются жители Псковской области в возрасте от 18 лет.

1.4. Дата проведения конкурса с 12 декабря 2018 года по 8 января 2019 года.

1.5. Участники, размещающие фотографии в тематическом альбоме конкурса, автоматически дают согласие на их публикацию на сайте и в еженедельнике «Комсомольская правда».

1.6. Читателей информируют о конкурсе сообщениями в ленте новостей сайта и постами в социальных сетях на официальных страницах и в группах «Комсомольской правды - Псков».

II. ТРЕБОВАНИЯ К СНИМКАМ

2.1. На конкурс принимаются ретро-фотоснимки празднования Нового года, сделанные жителями региона до 2008 года. В кадре обязательно должны присутствовать элементы праздника (карнавальный костюм или ёлка и украшения). Участник конкурса, загружая снимок, автоматически подтверждает авторство фотографии и берет на себя полную ответственность в случае претензии третьих лиц о нарушении авторских прав.

2.2. Отобранный снимок необходимо загрузить в специальный конкурсный альбом, размещённый на публичной странице «Комсомольской правды – Псков» в соцсети «ВКонтакте».

2.3. Кадр не должен отражать сцены насилия или содержать рекламу, логотипы, телефоны, текст.

2.4. Фото должно быть не меньше 1080 пикселей по широкой стороне. Желательно, чтобы оно было горизонтальным. Снимок может быть цветным или черно-белым.

2.5. Плата за участие в конкурсе не взимается.

III. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

3.1. Конкурс проводится в два этапа:

Сбор заявок – с 12 по 19 декабря (12.00 по мск. времени) 2018 года.

Голосование – с 19 декабря 2018 года по 8 января (12.00) 2019 года.

Объявление результатов – до 11 января 2019 года.

3.2. Награждение победителей состоится в период не позднее 16 января 2019 года.

IV. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

4.1. Голосование пройдёт на сайте «Комсомольской правды – Псков» - pskov.kp.ru.

4.2. По итогам голосования определят одного победителя. Им станет участник, фотоснимок которого набрал максимальное количество голосов.

V. ИТОГИ КОНКУРСА И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

5.1. Победитель получает подарок от партнера проекта: сертификат на 2000 рублей от ресторана-клуба «NATA INN»..

Приз не может быть заменен денежными средствами или иным видом поощрения.

5.2. Редакция «Комсомольской правды - Псков» оставляет за собой право по принятию решения о дополнительном поощрении участников или победителя конкурса.

Еще больше материалов по теме: «Конкурсы и акции КП-Псков»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Свежий выпуск «Комсомольской правды - Псков» оживет в руках читателей
В Новосокольниках женщина обвиняется в сбыте наркотиков
В Порховском районе при пожаре сгорел мужчина
В Псковской областной библиотеке пройдет костюмированный балл на английском языке
В Пскове задержали подозреваемого в краже бутылки виски
Шесть иностранцев привлечены к ответственности за незаконное пересечение госграницы
На строительство Северного обхода в Пскове выделено еще 300 миллионов рублей из федерального бюджета
В Порховском районе девять воспитанниц детского дома-интерната переехали в собственное жилье
Из желания устроиться на работу великолучанин перечислил мошенникам 110 тысяч рублей
Псковичка зарезала арендодателя из-за футбольных разногласий
В Псковской области за сутки сгорели две машины
В Псковском районе при пожаре в квартире пострадал мужчина
Инвалид из Пскова получил протез бедра стоимостью в 1,5 миллиона рублей
В Пскове стартовали продажи квартир в новых домах ЖК «Спортивный квартал»
Делегация из Псковской области поздравила экипаж подлодки «Псков» с 25-летием судна
При псковской епархии открылся военно-патриотический клуб
Комитет Псковской области по охране памятников: К Ганзе мы завершим ремонт Дома губернатора
В Псковской области полторы тысячи иностранцев получили российское гражданство