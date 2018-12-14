2018-12-14T18:48:36+03:00
Политика

В Псковской области в рамках расследования уголовного дела задержан вице-губернатор Александр Кузнецов

В администрации региона заявили о готовности сотрудничать с правоохранительными органами и всячески содействовать расследованию
Егор ФАТИКОВ@KP_PSKOV
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Вице-губернатор Псковской области Александр Кузнецов подозревается в махинациях при выделении денег на ремонт и строительство.Вице-губернатор Псковской области Александр Кузнецов подозревается в махинациях при выделении денег на ремонт и строительство.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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В Пскове 14 декабря сотрудниками ФСБ задержан заместитель губернатора Александр Кузнецов. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» представители ведомства, задержание произведено в рамках расследования уголовного дела.

В администрации региона эту информацию подтвердили, пресс-служба губернатора сообщила, что «региональная исполнительная власть работает в тесном взаимодействии с правоохранительными органами по данной ситуации».

За деталями по данному факту представители главы области посоветовали обратиться в Следственное управление Следственного комитета РФ.

14 декабря прошли обыски в доме Александра Кузнецова, в его рабочем кабинете.

В СК РФ сообщили, что вице-губернатору предъявили обвинение в получении крупной взятки.

КСТАТИ

Александр Кузнецов занял должность вице-губернатора еще при Андрее Турчаке. Сохранил он кресло заместителя и при новом главе региона Михаиле Ведерникове.

В последнее время имя Александра Кузнецова нередко фигурировало в анонимных телеграмм-каналах области и связывалось с темными историями вокруг приватизации коммунальных объектов и выделения денег на ремонты и строительство.

Курирует вице-губернатор как раз коммунальную и строительную сферы.

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