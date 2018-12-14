В Псковской области в рамках расследования уголовного дела задержан вице-губернатор Александр Кузнецов

В Пскове 14 декабря сотрудниками ФСБ задержан заместитель губернатора Александр Кузнецов. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» представители ведомства, задержание произведено в рамках расследования уголовного дела. Но какие-либо детали, в чем именно подозревают вице-губернатора и в чем он может быть замешан – не озвучили.

В администрации региона эту информацию подтвердили, пресс-служба губернатора сообщила, что «региональная исполнительная власть работает в тесном взаимодействии с правоохранительными органами по данной ситуации».

За деталями по данному факту представители главы области посоветовали обратиться в Следственное управление Следственного комитета РФ. Однако в ведомстве что-либо комментировать отказались, сославшись на то, что «расследованием данного дела занимается ФСБ».

По неподтвержденной информации 14 декабря прошли обыски в доме Александра Кузнецова. Он задержан на 48 часов. Какие-либо обвинения ему на данный момент не предъявлены.

КСТАТИ

Александр Кузнецов занял должность вице-губернатора еще при Андрее Турчаке. Сохранил он кресло заместителя и при новом главе региона Михаиле Ведерникове.

В последнее время имя Александра Кузнецова нередко фигурировало в анонимных телеграмм-каналах области и связывалось с темными историями вокруг приватизации коммунальных объектов и выделения денег на ремонты и строительство.

Курирует вице-губернатор как раз коммунальную и строительную сферы.