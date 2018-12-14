2018-12-14T22:12:48+03:00
Происшествия

СК России: Псковского вице-губернатора Александра Кузнецова подозревают в получении крупной взятки

По версии следствия, чиновник получил около 1,5 млн рублей от представителя строительной компании еще в 2013 году
Егор ФАТИКОВ@KP_PSKOV
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Александр Кузнецов, заместитель губернатора Псковской области, задержан 14 декабря 2018 года по подозрению в получении взятки.Александр Кузнецов, заместитель губернатора Псковской области, задержан 14 декабря 2018 года по подозрению в получении взятки.Фото: Пресс-служба администрации Псковской области
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Заместителю губернатора Псковской области Александру Кузнецову, которого задержали 14 декабря, предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст.290 УК РФ). Об этом «Комсомольской правде – Псков» сообщили в Следственном комитете России.

Следователи отмечают, что сумма взятки составила порядка 1,5 млн рублей. Передавалась она еще в 2013 году. И стала платой за обеспечение победы «в конкурсе на право заключения государственного контракта на возведение медицинского учреждения в Псковской области».

В тот период среди крупных объектов был региональный онкоцентр, медучреждения в Великих Луках, Стругах Красных, Пскове.

Как уточнили в СК РФ, заместитель губернатора Александр Кузнецов от руководителя строительной компании взятку получил не деньгами, ему сделали скидку на эту сумму при передаче жилого дома в Пскове в престижном коттеджном районе.

- Кузнецов задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. По месту жительства и работы подозреваемого проводятся обыски, - сообщили следователи.

Известно, что следователи провели осмотры не только в рабочем кабинете вице-губернатора, но и у него дома, изъяли документы, имеющие отношение к рассматриваемому уголовному делу.

- Обнаружена ID-карта на его имя, выданная эстонскими властями, являющаяся удостоверением личности и подтверждающая право проживания в Эстонской Республике, - добавил источник.

КСТАТИ

Представители администрации Псковской области в официальном комментарии заявили о намерении сотрудничать со следствием.

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