Первая четверка отличников - к губернатору!

Новый сезон проекта «Губернаторский дневник» начался с 1 сентября, и школьники со всей Псковской области принялись зарабатывать оценки. В итоге, редакция «Комсомольской правды - Псков» приняла 47 заявок на участие.

География конкурса широкая: бланки «Губернаторского дневника» прилетели в редакцию из Пскова, Острова, Великих Лук, Пустошкинского, Усвятского, Бежаницкого, Гдовского, Пыталовского, Порховского, Плюсского районов. Летели и бумажные письма, и электронные. Многие родители приносили бланки лично.

Всего школьники заработали больше шести тысяч пятерок. Меньше оценок ребята получили в сентябре, видимо, еще привыкали после летних каникул. Больше всего оценок - в октябре. Только представьте, 2,2 тысячи отметок «отлично». Набрать больше оценок в ноябре не получилось. Наверное, помешали осенние каникулы в школах, которые длились неделю, а то и 10 дней.

Из 47 участников осеннего этапа «Губернаторского дневника» 22 - ученики 2-4 классов. Чуть меньше, 12 учеников, участвовали в категории 5-7 классы. Меньше всего в осенней части проекта участвовало старшеклассников - 6 человек. Среди победителей прошлых лет попытались снова попасть на чаепитие к губернатору шесть учащихся.

Самая результативная школа по количеству заявок - средняя школа № 7 имени Н.В. Пушкарева, находящаяся в Острове. Девять учеников этого образовательного учреждения прислали бланки для участия. На три участника меньше - из Пустошкинского центра образования.

ДВА ГОДА БЕЗ РЕЗУЛЬТАТА, А ПОТОМ ДВЕ ПОБЕДЫ ПОДРЯД

На протяжении двух лет Анастасия Алексеева безрезультатно штурмовала проект «Губернаторский дневник». Согласитесь, это отлично характеризует любого человека - целеустремленность, вера в себя, настойчивость. И конечно, это не могло не привести к победе. В результате Настя стала победительницей акции в прошлом году. И вот, представьте себе, теперь она во второй раз отправится на чаепитие к главе региона. Островичка вырвалась в лидеры в сезоне 2018/2019 среди победителей прошлых лет. Заработала Настя за три осенних месяца 201 пятерку.

Анастасия Алексеева. Фото: из семейного архива.

- Снова стали участвовать, потому что сам процесс нравится, - рассказала Светлана, мама Анастасии. - Оценки зарабатывать, заполнять и отправлять бланки. Вот это все. На протяжении трех лет уже втянулись в это.

Встреча с губернатором Настю вдохновила, а потом последовала и поездка вместе с другими победителями в детский лагерь. За летние месяцы было время прочитать книжки, подаренные «Комсомолкой» и Михаилом Ведерниковым.

- После победы в конкурсе Настя повзрослела, - отметила Светлана. - До этого ей казалось, что с ней такого произойти точно не может. Со всеми вокруг, но не с ней.

С начала учебного года Настя поучаствовала уже в четырех школьных олимпиадах. По английскому и технологии удалось завоевать первые места, по русскому языку - второе, а по математике - третье. Кроме этого, школьница занимается танцами и музыкой. Свободного времени практически не остается.

- Свободно только воскресенье, - рассказала Светлана. - Да и за этот день Настя предпочитает сделать все возможные уроки, чтобы не тратить потом время на неделе. Ведь кроме творческих увлечений она дополнительно занимается по истории и английскому языку.

В УЧЕНИЦЕ ВТОРОГО КЛАССА УЧИТЕЛЯ УВИДЕЛИ ПОТЕНЦИАЛ

Еще одна Анастасия в числе победителей осеннего этапа проекта «Губернаторский дневник» - Настя Веске. Она учится во втором классе Цапельской общеобразовательной школы. В проекте участвовала в первый раз - и сразу победа. И результат впечатляющий - 223 отметки «отлично».

Анастасия Веске. Фото: из семейного архива.

- Посоветовали участвовать в проекте нам учителя, - рассказала мама школьницы Юлия. - Показали, что заполнять и куда отправлять.

Учится Настя в малокомплектной школе. В классе всего два ребенка. Поэтому девочка каждый день обстоятельно готовится к занятиям и делает домашние задания.

- Насте все предметы легко даются, - отметила Юлия. - Сложностей пока ничего не вызывает.

По вечерам Анастасия дома занимается рукоделием: вышивает и много чего другого делает. Спортом любит заниматься, в прошлом году сдала норматив на бронзовый значок ГТО. В этом году его торжественно вручили.

- В предметных олимпиадах Настя пока не участвует. Рановато еще, - подметила Юлия.

В ПОСЛЕДНИЙ ВАГОН УХОДЯЩЕГО ПОЕЗДА

Продолжаем знакомиться с победителями акции «Губернаторский дневник» по итогам осеннего триместра. Ух, кажется, на этот раз в списке у нас только девочки. Зато какие! Все они не только отличницы. Каждая успевает и спортом заниматься, и на прогулки выходить, и родителям по дому помогать.

Ольга Асланян. Фото: из семейного архива.

- Участвовать в «Губернаторском дневнике» посоветовала учительница, - рассказала Екатерина, мама нашей победительницы. - Сказала, что много пятерок и можно попробовать. Вот в последний момент мы и решились, собрали бланки и принесли в редакцию.В средней возрастной группе среди учащихся 5-7 классов победила Ольга Асланян. Она учится в Псковском педагогическом комплексе. В 2018 году перешла в пятый класс. За три первых месяца учебного года у школьницы в дневнике 218 пятерок.

Оле очень легко даются все предметы, но особенно хорошо идет математика. Мама девочки надеется, что в будущем и с физикой не будет проблем. Кроме того, псковичка изучает английский язык, а для этого посещает дополнительные занятия.

- А еще Оля занимается спортивной аэробикой, - добавляет Екатерина. - Выступает на соревнованиях по Северо-Западу, занимает призовые места. У них очень дружная команда, всегда спешат пораньше собраться перед тренировкой, чтобы успеть поболтать.

Правда, свободного времени у школьницы не так много. Но, только представьте, вот что значит самоорганизация, Оля все равно умудряется выкроить полчаса для прогулки. А еще успевает постигать азы игры на фортепьяно в музыкальной школе.

НЕ ПРОСТО ОТЛИЧНИЦА, НО И РУКОДЕЛЬНИЦА

Среди участников из 8-11 классов победу одержала Ксения Леонова. Учится она в 9-м классе Кудеверской средней школы. В прошлом сезоне проекта «Губернаторский дневник» ее одноклассник Степан Тимофеев уже побывал на чаепитии у губернатора.

Ксения Леонова. Фото: из семейного архива.

- Да, это подстегнуло к дальнейшему участию в проекте, - поделилась Ксения. - Я пробовала уже в прошлом году, но выиграть не получилось. А предложила участвовать в проекте классный руководитель. Она заметила, что я хорошо учусь. Но четверки, конечно, тоже бывают.

Школьница получила в свой дневник за первые три месяца 132 отличные отметки. Это на две пятерки больше, чем у ближайшего преследователя.

Девушка отметила, что все предметы даются ей легко.

- Сложных нет, - рассказала Ксения. - Ко всем готовлюсь, видимо, поэтому сложностей и не возникает. Но больше тянет к литературе, истории и биологии.

С выбором будущей профессии Ксения пока не определилась. Она убеждена, что сейчас важно подготовиться к ОГЭ и перейти в 10 класс. Школьница хочет получить полное образование, после чего поступить в университет.

Кстати, в свободное время Ксения занимается рукоделием, гуляет и дополнительно занимается.

КСТАТИ

Всего в учебном году 2018/2019 будут определены 12 победителей. Это ребята из школ Псковской области, которые по итогам триместров смогли получить максимальное количество пятерок. Сильнейших определяют в четырех группах – 2-4 классы, 5-7 классы, 8-11 классы, «победители прошлых лет».

КОНКРЕТНО

Партнером проекта «Губернаторский дневник» стала компания «Ростелеком». Победители всех трех этапов на чаепитии у губернатора Псковской области получат ценные подарки от представителей этой организации. Следующий бланк будет уже за зимний триместр, выйдет он в последнем декабрьском и первом январском номерах.