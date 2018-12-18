Жительницам Псковской области предлагают преобразиться в новогоднем проекте

Приближается Новый год. С чем он ассоциируется у большинства из нас? С обновлением. «Вот теперь я точно начну заниматься спортом», «я займусь собой», «я начну худеть», «я избавлюсь от хлама». Это такое волшебное время, которое как будто дает шанс начать многое заново.

«Комсомольская правда – Псков» предлагает воплотить мечты в жизнь.

Конкурс «Преображение с «Комсомолкой» стартует 18 декабря 2018 года. Что это такое?

ЗОЛУШКОЙ МОЖЕТ СТАТЬ КАЖДАЯ

Помните, фея-крестная, взмахнув волшебной палочкой, создавала фантастический наряд для Золушки. И маленькая, хрупкая девочка начинала чувствовать себя принцессой. Распрямлялись плечи, появлялась уверенность в себе. Если бы Золушка все еще видела свое серое отражение в зеркале, с пятнами грязи на лице, в мятом домашнем платье, с торчащими в разные стороны волосами, разве решилась бы она поехать на бал? Нет. А встретился бы принц на ее улице? Хм. Сомневаемся. Задача нашего проекта – показать Золушкам Псковской области, насколько они прекрасны, предложить им увидеть себя новыми, измененными, другими. А это позволит поверить в себя, обрести силы для рывка в перед. Согласитесь, этого так не хватает в конце тяжелого года с его бесконечным потоком испытаний. Так что решайтесь, красавицы.

Участвовать могут все барышни старше 18 лет. По итогам проекта читатели выберут троих, ради которых и будет сотворено чудо! Десятки специалистов помогут им увидеть в себе скрытую до этого момента красоту. Участницам сделают макияж, подходящий для их типа лица, их кожи, их глаз, их характера. Будет сделана прическа, которая подчеркнет женственные черты, сделает образ ярче, тоньше, интереснее. Одним словом, в жизни трех псковичек появится сразу несколько фей-крестных.

КАК СТАТЬ УЧАСТНИКОМ

Для начала необходимо отобрать свою фотографию, желательно сделанную в последний год-полтора. Снимок потребуется выложить в тематический альбом проекта в группе «Комсомолки». Принимаются заявки до 28 декабря. Обратите внимание, на снимке должны быть только вы, и никого больше. Постарайтесь выбрать портрет. Специалисты, партнеры нашего проекта, должны увидеть ваши черты. Но это совсем не значит, что выбирать надо ту фотографию, где вы без косметики. Немного туши и помады можно!

Затем снимки будут размещены на сайте издания. И теперь уже читатели выберут тех, в чьи двери постучится сказка.

Голосование продлится до 14 января 2019 года. почему не до Нового года? Мы прекрасно понимаем, сколько сейчас у каждой Золушки забот: подбить отчеты уходящего года, придумать и сшить костюмы для младшего ребенка, выполнить поделки со старшим, купить подарки всем членам семьи, сделать уборку в доме перед праздниками, поставить елку, украсить все, да еще не забыть купить продукты на целую неделю выходных. Иногда кажется, что Золушка все это не выдержала бы. А каждая из наших читательниц выдерживает.

Итак, красавицы, после 14 января следующего года, когда на работе еще не будет так много дел, а желание все изменить еще не угаснет, в вашей жизни и могут произойти кардинальные перемены.

КОНКРЕТНО

Набор участниц – с 18 по 28 декабря 2018 года.

Голосование - с 28 декабря 2018 года по 14 января 2019 года.

Преображение участниц – до 30 января 2019 года.