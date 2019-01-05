Рождество 2019 года в Пскове: программа мероприятий для взрослых и детей

Один из самых главных православных праздников страны - Рождество Христово - Псков в 2019 году встретит множеством праздничных мероприятий: церковных и светских. «Комсомольская правда - Псков» узнала, где и когда пройдут основные гуляния в областной столице, а также расписание рождественских богослужений в Печорах и в Пскове.

СВЕТСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Рождественские встречи в Пскове начнутся уже 5 января и пройдут они в клубе «Рио Рита». Эти вечера, как сообщают организаторы, для людей элегантного возраста. Для тех, кто хочет провести время в приятной и интеллигентной компании.

Где: Городской парк культуры и отдыха имени А.С. Пушкина, Октябрьский проспект, 34.

Когда: 5 января, 18.00

Те, кто захочет потанцевать и весело провести время, следом за встречами могут отправиться на Рождественскую дискотеку «Вместе зажигаем под любимые хиты 80-х - 90-х». Мероприятия начнется в девять вечера.

Где: Городской парк культуры и отдыха имени А.С. Пушкина, Октябрьский проспект, 34.

Когда: 5 января, 21.00

В Пскове в ближайшие дни пройдут танцевальные встречи, фестиваль огня и света, театрализованные представления. Фото: Дмитрий Назаров.

Главное рождественское мероприятие традиционно пройдет в Детском парке. Семейный праздник «Как-то под Рождество» с театрализованной интерактивной программой для взрослых и детей. В этот день для жителей и гостей областной столицы покажут концерт танцевальных коллективов Пскова. Псковичи смогут участвовать в конкурсах, розыгрышах и мастер-классах.

Где: Детский парк

Когда: 7 января, 18.00

На следующий день после Рождества для детей Воскресной школы воинского храма Александра Невского устраивают Рождественскую ёлку.

Где: Дом офицеров, улица Комдива Кирсанова, 5

Когда: 8 января, 12.00

Рождественский фестиваль огня и света от Арт-проекта «Вместе Зажигаем» из Санкт-Петербурга. Программу праздника составят огненно-пиротехническое шоу и световое представление от мастеров стихии. Не дадут замерзнуть участникам фестиваля веселые конкурсы и большой флешмоб бенгальских огней, принять участие в котором сможет любой желающий.

Где: Парковка торговый комплекс «Пик 60», улица Юбилейная, 68

Когда: 8 января, 19.00

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ БОГОЛУЖЕНИЯ

Свято-Троицкий кафедральный собор

Накануне праздника, 6 января, в 17 часов пройдет вечернее богослужение, которое возглавит Высокопреосвященнейший Тихон, митрополит Псковский и Порховский. В 23.30 начнется ночная Божественная литургия, по окончании которой всем молящимся предложат праздничное угощение.

В Рождество в 10 часов пройдет поздняя божественная литургия, а в 16.00 состоится концерт Рождественских колядок.

Адрес: Кремль, 2/1

Торжественные богослужения пройдут во всех церквях и храмах Пскова и области.

Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь

Традиционно, праздничные службы начинают ещё в Рождественский сочельник, 6 января. Так, вечером в 21.30 в Михайловском и Успенском храмах монастыря пройдет всенощное бдение с великого повечерия. 7 января в соборе Пресвятой Богородицы состоится празднество Рождества Христова, а в 18.00 будет всенощное бдение без литии в Михайловском храме.

Адрес: Печоры, улица Международная, 5

Спасо-Преображенский Мирожский мужской монастырь

В Рождественский сочельник в 9 часов в Спасо-Преображенском Мирожском мужском монастыре начнется праздничная служба. Расписание на Рождественскую службу объявят на литургии.

Адрес: Мирожская набережная, 2

а рождественское богослужение можно отправиться в Печоры. Фото: Анастасия Морозова.

Храм святого Александра Невского

В воскресенье, 6 января, в 18 часов начнется Великое повечерие Рождества Христова в храме. В полночь пройдет Всенощное бдение и ранняя литургия.

Адрес: г. Псков, улица Мирная, 1

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