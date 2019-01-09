Салон красоты «Модное место» сделает подарок для победительниц псковского проекта «Преображение»

Десятки псковичек участвуют в проекте «Преображение», чтобы поверить в собственные силы, изменить свою жизнь и начать новый год с чистого листа. Но только трем из конкурсанток выпадет шанс преобразиться. Победительниц определят наши читатели путем онлайн голосования.

Поможет в перевоплощении счастливым финалисткам салон красоты «Модное место».

ДЕВИЗ САЛОНА

Преображением победительниц проекта займется дружная команда мастеров из салона красоты «Модное место». Девиз салона: «Ваша красота - наша профессия». Специалисты «Модного места» оказывают все виды услуг по уходу за внешностью.

- У нас пять парикмахерских мест, кабинет маникюра и педикюра, а также два косметических кабинета, - сообщила броу-стилист Людмила Панфилова.

Людмила Понфилова - мастер по бровям. Именно она будет работать с тремя победительницами конкурса «Преображение с «Комсомолкой».

- На самом деле у меня две смежные специальности - визажист и бровист. В последнее время еще одну профессию освоила в области татуажа. Это современные методы напыления бровей, губ и стрелок. По образованию я художник изначально, поэтому это все для меня близко и знакомо, - рассказала броу-стилист.

В профессии Людмила около десяти лет. За это время мастер уже поучаствовала в многих городских мероприятиях, в том числе, «Парад невест», «Голос Пскова, «Мисс и Миссис Пскова». А также в «Невских берегах» в Санкт-Петербурге и в городских благотворительных проектах, например, «Недели красоты» от Молодежного центра Пскова

- В рамках проекта я участвую как бровист. Поэтому участницам я могу предложить весь спектр услуг, начиная от обычной коррекции и заканчивая архитектурой бровей с нуля, - добавила Людмила. - У меня будет индивидуальный подход к каждой конкурсантке. Поэтому сейчас сложно сказать, что я буду делать определенной девушке. Мне нужно ее видеть.

СКАЗАНО

Мастер салона красоты «Модное место» Людмила Панфилова:

- Я желаю всем девочкам никогда не забывать о себе. Помнить, что мы красивы. И всегда улыбаться. И тогда все вокруг тоже станет ярче, светлее и добрее.

КОНКРЕТНО

Салон красоты «Модное место» - группа в социальных сетях.

Адрес: г. Псков, ул. Гоголя, 8

Телефон: (8112) 702 - 774

КСТАТИ

Проголосовать за участниц проекта можно ЗДЕСЬ.