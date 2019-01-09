Студия красоты «Beauty Forrest» присоединилась к псковскому проекту «Преображение с «Комсомолкой»

Этой зимой псковская «Комсомолка» запустила бьюти-проект «Преображение» для прекрасных жительниц областной столицы. И уже десятки псковичек решили начать новый год с нового образа. Однако повезет только трем участницам - тем, которые получат наибольшую поддержку читателей во время онлайн-голосования.

Помогут в перевоплощении нашим финалисткам профессиональные мастера от студии красоты «Beauty Forrest».

ПОЧЕТНАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРЕМИЯ

Уже больше года «Beauty Forrest» уверенно работает на рынке индустрии красоты. Это первый салон в городе и, пожалуй, единственный, который имеет детскую игровую комнату для малышей. Там мамы могут оставлять своих деток пока посещают мастеров.

- В штате у нас 15 человек. Это профессионалы своего дела. У нас есть парикмахеры, специалисты ногтевого сервиса, мастера по шугарингу, броу-стилисты, визажисты и специалисты по наращиванию ресниц, - рассказала директор студии Анна Козлова.

В 2018 году «Beauty Forrest» получил почетную международную премию «ТОП-салон ESTEL-2018». Это высшая степень признания для салонов красоты, как отмечают организаторы.

- Лауреатами были 25 российских и зарубежных салонов, которые прошли строгую проверку на соответствие высоким стандартам индустрии красоты и на практике ее подтвердили. Нам очень лестно, что мы в числе лучших, - поделилась девушка.

МАСТЕРА СВОЕГО ДЕЛА

В студии красоты «Beauty Forrest» работают мастера как с 10-летнем стажем, так и молодые перспективные специалисты. И все они не перестают совершенствовать свои навыки и оттачивать профессиональное мастерство.

- Стабильно около пяти-семи раз в год мы приглашаем в салон технологов, которые дополнительно обучают наших сотрудниц новым технологиям, - сообщила директор салона. - Что касается проекта «Преображение», то от студии будут участвовать три наших парикмахера.

Анна Козлова также отметила, что студия преследует цель подобрать каждой из девушек принципиально новый образ и кардинально изменить внешность конкурсанток. Самое главное, чтобы участницы были готовы на эксперименты.

СКАЗАНО

Директор студии красоты «Beauty Forrest» - Анна Козлова:

- Нашим прелестным участницам я хотела бы пожелать, чтобы ни одна из них не боялась меняться и совершенствоваться. Чтобы девушки двигались только вперёд! И чтобы Новый год принес им только положительные эмоции, добро и счастье! Пусть наши девчонки улыбаются как можно чаще, ведь улыбка является неотъемлемой частью красоты.

КОНКРЕТНО

Студия красоты «Beauty Forrest» в социальных сетях.

Адрес: Псков, ул. Юбилейная, 42

Телефон: 8(921)001-22-21, 61-00-68

КСТАТИ

Проголосовать за участниц проекта можно ЗДЕСЬ.