Крещенские купели: Где искупаться на Крещение в Пскове и Псковской области в 2019 году

Крещение Господне или, как его еще называют, святое Богоявление, празднуется в ночь с 18 на 19 января.

Празднику предшествует Крещенский Сочельник. В этот день во всех православных храмах совершают обряд великого освящения воды. Согласно народным верованиям, считается, что в Крещенскую ночь вода приобретает целебные и чудодейственные свойства. Именно поэтому многие псковичи стремятся окунуться в прорубь, веря, что это смоет грехи и принесет удачу.

В 2019 году в списке разрешённых для омовения купелей значатся 16 водоемов.

В ГУ МЧС России по Псковской области сообщили, что на площадках расчищается снег, устанавливаются палатки и места обогрева, а также протаптываются дорожки по льду. Само оборудование купели будет устанавливаться непосредственно перед началом крещенских купаний, сообщили в ведомстве.

Разрешенные места для купелей:

1) Гдов, река Гдовка, ул. 1я Слободская. Время работы: 19 января с 16.00 до 18.00

2) Гдовский район, оз. Чудское, дер. Ветвеник. Время работы: 19 января с 12.00 до 14.00.

3) Гдовский район, Самолва, дер. Кобылье Городище. Время работы: 19 января с 12.00 до 13.00.

4) Псковский район, река Великая дер. Выбуты. Время работы: 18 и 19 января с 22.00 до 9.00.

5) г. Великие Луки, река Ловать. Время работы: 18 января с 20.00 до 4.00, 19 января с 9.00 до 14.00.

6) Опочецкий район, озеро Косарно, дер. Лобово. Время работы: 20 января с 10.00 до 14.00.

7) Псковский район, купель погост Камно, д. Камно Логозовской волости. Время работы: 18 и 19 января с 23.00 до 4.00.

8) пос. Кунья, река Лусня. Время работы: 19 января с 14.00 до 15.00.

9) г. Пустошка, река Крупея. Время работы: 18 января и 19 января с 23.00 до 4.00.

10) п. Пушкинские Горы, озеро Тоболенец. Время работы: 19 января с 12.00 до 15.00.

11) Новоржевский район, купель, Святой источник, д. Боровичи. Время работы: 18 января с 19.00 до 1.00.

12) г. Бежаницы, озеро Алё. Время работы: 19 января с 14.00 до 15.00.

13) Гдовский район, д. Залахтовье, база отдыха «Тридевятое Царство». Время работы: 19 января с 13.00 до 14.00.

14) п. Дедовичи, река Шелонь. Время работы: 18 и 19 января с 23.00 до 3.00.

15) Порховский район, д. Любовец, купель Свято – Благовещенского Никандровского монастыря. Время работы: 18 и 19 января до 23.00 до 3.00.

16) Псков, река Великая, Мирожский монастырь. 18 с 22.00 до 9.00 19 января.

Прежде чем окунаться в прорубь на Крещение, стоит прислушаться к своему организму и воспользоваться советами врачей.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

КАК ИЗБЕЖАТЬ ОСЛОЖНЕНИЙ

Согласно поверьям, в Крещенскую ночь вода становится целебной. Но все-таки к купанию нужно подходить с умом и брать в расчеты возможности своего здоровья. Ведь погружение в ледяную воду для неподготовленного организма может иметь очень неприятные последствия.

Чтобы купание очистило душу и не навредило здоровью, следует соблюдать некоторые правила. Полезные рекомендации православным псковичам дал главный государственный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук.

- Закаляться уже поздно, праздник на носу. Поэтому, если здоровье не позволяет и человек незакаленный, то лучше отказаться от этой идеи, чтобы не подвергать свою жизнь и здоровье опасности, - сообщил Александр Васильевич. - Окунаться в прорубь могут позволить себе только те люди, которые уверены в себе, в своих силах и способностях. Не каждый человек способен перенести столь резкие перепады температуры.

Совет 1 - проконсультируйтесь у врача

Прежде чем окунаться в ледяную воду необходимо оценить свои возможности и состояние здоровья. Купание в ледяной воде без предварительной закалки и опыта моржевания может вызвать вместо ожидаемой благодати осложнения.

- Также я советую отказаться от этой идеи людям, которые на данный момент простужены. Их организм сейчас и без того ослаблен и не стоит подвергать его еще большему стрессу. Лучше не экспериментировать над здоровьем, - рекомендует руководитель Роспотребнадзора по Псковской области. - Эта процедура представляет достаточно большой риск для организма, поэтому если кто и должен давать рекомендации, то это врачи. Причем индивидуально каждому человеку в соответствии с его здоровьем.

При заболеваниях сердечно-сосудистой системы купание в ледяной воде противопоказано, настаивают эксперты. Во время купания в прорубе при повышенном артериальном давление возрастает риск спазма сосудов и даже инсульта. А при низком давлении возникает опасность появления судорог и потери сознания.

Совет 2 - откажитесь от алкоголя

- Если все-таки решились провести обряд, то, конечно, следует одеться в теплую одежду в соответствии с погодой, чтобы не замерзнуть, ожидая своей очередь к купели, - отмечает Александр Нестерук.

Охлаждаться специалисты советуют постепенно. Сначала снимается верхняя одежда, затем обувь. После чего раздеваются по пояс и только потом заходят в воду. Причем раздеваться рекомендуется снизу вверх, а одеваться в обратном порядке, и делать это советуют очень быстро.

Главный государственный санитарный врач по региону также советует полностью отказаться от употребления спиртных напитков в этот день.

- Категорически не советую пить алкоголь. Он только способствует быстрому переохлаждению и дает лишнюю нагрузку на сердце, - подчеркнул Александр Васильевич.

Кроме того, выпившие люди своим поведением могут оскорбить чувства других верующих.

Совет 3 - горячий чай в термосе

- Находится в воде требуется не дольше одной - двух минут. Этого времени вполне достаточно, чтобы трижды окунуться в прорубь и перекреститься, - говорит Александр Нестерук. - При себе также обязательно иметь махровое полотенце, чтобы тщательно им растереться после окунания.

В первую очередь также нужно обратить внимание на ноги, они должны быть в тепле. Кроме того, рекомендуется взять с собой горячий чай в термосе, чтобы потом согреть свой организм.

- Если человек закаляется регулярно и занимается моржеванием, тогда для организма это пройдет безболезненно, - подытожил руководитель Роспотребнадзора.

КСТАТИ

Обеспечивать безопасность граждан в Крещение будут спасатели, сотрудники полиции, медики, представители органов муниципальной власти и сельских поселений, а также общественники и активисты. На площадках, официально разрешенных для крещенских купаний, спасатели будут проводить разъяснительные работы по предупреждению несчастных случаев на воде.