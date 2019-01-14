2019-01-14T11:43:53+03:00
Общество

Ждать ли крещенские морозы в Псковской области в январе 2019 года

«Комсомольская правда – Псков» узнала, какой прогноз дают синоптики, при какой погоде верующие будут окунаться в купели на Крещение в 2019 году
Анастасия Бевза@KP_PSKOV
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В Крещенскую ночь в Псковской области ожидаются небольшие заморозки.В Крещенскую ночь в Псковской области ожидаются небольшие заморозки.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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Крещение Господне входит в число главных двенадцати христианских праздников православной церкви. По народным приметам он непременно сопровождается крепкими морозами. Будут ли те самые крещенские морозы в Псковской области в этом году?

Начальник псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова прогнозирует псковичам самые настоящие холода.

- По той ситуации, которая складывается сегодня, есть достаточно большая вероятность того, что крещенская ночь в Псковской области будет весьма морозной. В отдельных районах региона температура воздуха может опуститься до - 15 градусов, - сообщила Тала Геннадьевна.

Что касается снегопадов в Крещенскую ночь, то их не следует ожидать. Разве что небольшой снег выпадет в некоторых районах области.

- Осадки все пройдут еще до 19 января. Так что, тот уровень снега, который у нас есть сейчас, скорее всего и сохранится к крещенским морозам, - отметила начальник псковского ЦГМС.

КСТАТИ

На протяжении всего месяца для Псковской области характерны минусовые среднесуточные температуры. И если верить данным главного управления МЧС России по региону, то во второй половине января в регионе станет холоднее. Днем столбики термометров будут держаться в пределах -6…-11 градусов, с вероятным понижением до -15. В некоторых районах области температура воздуха опустится и до - 20 градусов.

КОНКРЕТНО

Где можно будет окунуться в проруби, выяснила «Комсомольская правда - Псков».

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