2019-01-11T17:41:30+03:00
Конкурсы и тесты

Над образом участниц псковского проекта «Преображение» поработает профессиональный визажист Екатерина Козырева

В рамках конкурса опытный мастер сделает победительницам вечерний макияж
Анастасия Бевза@KP_PSKOV
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Екатерина Козырева сделает вечерний макияж победительницам проекта "Преображение с "Комсомолкой". Фото из личного архива мастера.Екатерина Козырева сделает вечерний макияж победительницам проекта "Преображение с "Комсомолкой". Фото из личного архива мастера.
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Жительницам Псковской области «Комсомолка» предлагает преобразиться в новом 2019 году. Этой зимой редакция издания запустила для своих читательниц необычный конкурс «Преображение», в котором три представительницы прекрасной половины воплотят свои мечты в жизнь. В этом девушкам поможет опытный визажист, который станет их феей-крестной на время проекта.

БОГАТЕЙШИЙ ОПЫТ

Екатерина Козырева в 2010 году окончила французскую школу макияжа «Atelier» при имидж-студии Константина Богомолова в Риге. Там же под началом студии «Olga Ridzevska beauty study» Екатерина работала на мероприятиях концертной площадки «Дзынтари», участвовала в конкурсах визажистов в рамках выставки «Baltic Beauty Expo».

- Год спустя я решила поучаствовать в конкурсе визажа «Невские берега», который ежегодно проводится в Санкт-Петербурге. Кроме этого участвовала в качестве визажиста в некоторых псковских проектах, таких как «Стройные. Преображение», «Модная революция» и другие, - рассказала мастер. - С прошлого года веду курс «Lash-maker» в учебном центре Псков по совместительству со своей основной работой ассистента режиссера на ГТРК «Псков».

В рамках проекта «Преображение с «Комсомолкой» Екатерина сделает участницам вечерний макияж. Сам процесс макияжа будет запечатлен на камеру, поэтому визажист даст небольшой мастер-класс нашим читательницам.

СКАЗАНО

Профессиональный визажист Екатерина Козырева:

- Желаю всем участницам красоты и здоровья. Чтобы девчонки были всегда счастливы и не забывали про себя, углубляясь в бытовые проблемы. Чтобы у девушек всегда горел глаз и сияли улыбки на их лицах. Как раз над этим я и работаю.

КОНКРЕТНО

Телефон мастера: 8(8112)612-346, +7(911)387-97-97.

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