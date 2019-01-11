«Даже объявление не повесили»: Жители Псковского района жалуются на закрытие магазина

Утром у дверей магазинчика в деревне Кирово Краснопрудской волости собрались люди. В основном пожилые люди. Пришли купить свежую буханку хлеба, печенье для внуков, кусочек колбаски на ужин. Странно. Двери закрыты. И никого. Ни объявления, ни хотя бы устной информации для людей, ждать или не ждать продавца.

Магазин 11 января так и не открылся.

«И ТАКАЯ ЕРУНДА КАЖДЫЕ ПОЛГОДА…»

- Он относится к РАЙПО, и не открылся после очередной ревизии, - рассказал корреспонденту «Комсомольской правды – Псков» дозвонившийся в редакцию парламентарий Собрания депутатов Краснопрудской волости и помощник депутата Псковского областного Собрания Игорь Поляков. – Продавцы здесь больше шести месяцев не задерживаются, и все уходят после ревизии и недостачи. Они так и говорят: «мы платить за РАЙПО не будем, два-три месяца работаешь, а дальше плати, плати, плати…».

Магазинчик пусть и небольшой, но там можно отыскать все необходимое.

- Здесь и продукты, и стиральный порошок, и лопаты, грабли, удобрения, и детские игрушки, - рассказал Игорь Владимирович, сам проживающий в этой деревне. – Есть у нас, конечно, еще один маленький магазин, но там мало товара, да и дорого очень.

В райповском магазине, по его словам, продавцов меняют часто. Никто из местных туда уже не идет работать. Потому что сценарий развития событий всегда одинаковый: увольняют через 4-6 месяцев после ревизии. Последний продавец приезжал на работу из Пскова. Буквально накануне прошла проверка, и утром магазин не открылся.

«БУДЕМ ПИСАТЬ В ПРОКУРАТУРУ…»

- В магазин ходило примерно 300 человек, - посетовал собеседник. - При этом у нас в деревне очень много пожилых людей и инвалидов. Уж на автобусе в ближайший поселок за продуктами не многие из них поедут.

Оказывается, в этот день несколько человек долго стояли под дверью в надежде, что вот-вот магазин начнет работу. Но, видимо, не судьба.

- Если вы закрываете магазин, то вешайте хотя бы объявление. А тут ничего. Люди стоят, и час прошел, и второй. И ничего, - продолжил Игорь Поляков.

Местные жители обращались уже в РАЙПО.

- С нами не желаю разговаривать. Я лично звонил. А в ответ: «руководства нет и не знаем, когда будет», - отметил депутат.

Однако деревенским стало известно, что сверху была дана команда вывезти из магазина все скоропортящиеся продукты.

- Народ возмущен. Вместо того, чтобы прислать продавца из другого магазина они просто закрыли и все. Местное население требует проверку самого РАЙПО и его работы, - рассказал Игорь Владимирович и сообщил, что жители деревни планируют обратиться в прокуратуру и к депутатам регионального парламента.

«Комсомолка» будет следить за развитием событий.