«Продавцы в деревнях – на вес золота»: Псковское РАЙПО прокомментировало ситуацию с закрытием магазина в одной из деревень

В деревеньке Кирово Псковского района после очередной ревизии закрылся магазин РАЙПО. «Комсомольская правда – Псков» писала об этом – Игорь Поляков, депутат Краснопрудской волости посетовал, что местным жителям теперь негде будет покупать самые необходимые товары. Рассказал он о том, что произошло все внезапно, но по уже отработанной, как он отметил, схеме: ревизия, большая недостача, продавец увольняется, покупатели остаются у закрытой двери. «Даже объявление не повесили в этот раз», - жаловался депутат корреспонденту «Комсомолки».

ЕСТЬ КАДРОВАЯ ПРОБЛЕМА

- И объявление повесили, и главу волости накануне ревизии в известность поставили о возможном развитии событий, - прокомментировала ситуацию председатель Псковского Облпотребсоюза Татьяна Ушенина.

По ее словам, магазин в деревеньке хоть и небольшой, но в нем представлены все группы товаров – от продуктов до бытовой химии. Действует он с советских времен. Да, есть в Кирово еще один магазинчик, но там действительно не все можно купить.

- Говорить, что РАЙПО плохое, мол, закрыло магазин, не предупредив покупателей, никак нельзя, - отметила Татьяна Александровна. – А причина закрытия проста – нет кадров, некому работать. Продавцы в деревнях - на вес золота.

По ее словам, подыскать специалиста – дело не из легких. Как правило, стараются брать тех, кто живет поближе, чтобы не опаздывали на работу, чтобы всегда были на месте. Но те, кто с опытом в торговле, не знакомы с компьютерами в силу возраста, а молодежи в маленьких населенных пунктах практически не осталось. Сложно даже себе представить, что будет через пару лет, когда все продавцы выйдут на пенсию, кто тогда заменит их за прилавком.

К ПРОДАВЦУ ЕСТЬ ПРЕТЕНЗИИ

Встает вопрос, отчего же тогда, если «продавцы на вес золота», расстались с очередным сотрудником.

- Потому что к продавцу есть много претензий, - ответила на это руководитель Псковского РАЙПО. – Когда ее принимали, она рассказывала, что купила в этой деревне дом, и что не будет проблем с выходом на работу. Но оказалось, что продавец ездила из Пскова, и не каждый день. В новогодние праздники, например, не вышла. Недостача после ревизии составила 74 тысячи рублей. И это за пару месяцев работы в деревенском магазине. Женщина оказалась непорядочным человеком.

При этом переставить на ее место сотрудника из другого магазина РАЙПО не представляется возможным. Нет пресловутой «кадровой скамейки», в сети торговых точек открыто много вакансий, и заполнить их пока не получается.

ВСЕМ МИРОМ ИЩЕМ ДОСТОЙНОГО

Пока что в Кирово два раза в неделю будет ходить автолавка – в среду и в пятницу.

- Проблема есть, мы ее решаем – ищем людей. Как только найдем, магазин возобновит свою работу, - продолжила Татьяна Ушенина. – Продавец нам нужен опытный, с торговым образованием, со знанием компьютера. Заработная плата сдельная – в среднем 16-17 тысяч будет получать сотрудник. Оборот в этом магазине не плохой, и закрывать мы его, конечно же, не будем.

«Комсомолка» надеется, что среди наших читателей найдутся те, кто решится поехать в небольшую деревню Псковского района и поработать продавцом, и магазин очень скоро вновь откроет свои двери для покупателей.