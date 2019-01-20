2019-01-20T14:32:25+03:00
Звезды

Спустя 20 лет брака Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая обвенчались

Обряд провел митрополит Псковский и Порховский Тихон в Троицком соборе Пскова
Катя ЛАДНАЯ@KP_PSKOV
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Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский обвенчались 20 января 2019 года в Пскове.Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский обвенчались 20 января 2019 года в Пскове.Фото: REUTERS
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Невеста и жених торопливо поднимались по лестнице на второй этаж – в основной зал кафедрального собора Пскова, Троицкого. Редкие прохожие в утренний час с удивлением оборачивались – лица какие-то знакомые. Бабушки сторонились, крестились на иконы над тяжелой входной дверью, и шли дальше. Немногие узнали в «молодоженах» Юлию Высоцкую и Андрея Кончаловского. 20 января, спустя 20 лет совместной жизни, звездная пара решила обвенчаться. Выбор пал на Псков.

Троицкий собор Пскова. Фото: Даниил Нефедов.

Троицкий собор Пскова. Фото: Даниил Нефедов.

Троицкий собор – ключевая архитектурная доминанта города. Он возвышается над холмом в излучине двух рек – Псковы и Великой. Белоснежный, многоглавый, он виден со всех улиц, ведущих к центру города.

20 января на легковом автомобиле супруги Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая подъехали к Троицкому собору в Пскове. Здесь спустя 20 лет брака они решили обвенчаться. Фото: ПЛН.

20 января на легковом автомобиле супруги Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая подъехали к Троицкому собору в Пскове. Здесь спустя 20 лет брака они решили обвенчаться. Фото: ПЛН.

После утренней службы к зданию собора подъехало несколько автомашин. Из них вышла невеста в белоснежном длинном платье. Наряд строгий, как и требует того обряд, закрытые плечи, длинный рукав. Сверху накинута белая шубка. Волосы прибраны и скрыты кружевной фатой в пол. Жених в строгом черном костюме и белоснежной рубашке.

Следом показался младший брат жениха Никита Михалков, близкие друзья. Всего несколько человек. Молча поднялись в храм. Их встретил митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов). Несколько журналистов попытались пройти внутрь, но перед ними закрыли двери – таинство решено провести без лишних глаз. Удалось сделать лишь несколько кадров на мобильный телефон через стекло той самой тяжелой двери.

Венчание Андрея Кончаловского и Юлии Высоцкой прошло в Пскове, журналисты смогли сделать лишь один кадр из-за двери, никого из прессы на церемонию не пустили. Фото: ПЛН.

Венчание Андрея Кончаловского и Юлии Высоцкой прошло в Пскове, журналисты смогли сделать лишь один кадр из-за двери, никого из прессы на церемонию не пустили. Фото: ПЛН.

Отношения будущих супругов начались еще в 1996 году на кинофестивале «Кинотавр», где в гостиничном лифте произошла их первая встреча и первый короткий разговор. После чего беседа перешла в вечерний ужин в ресторане.

Обряд венчания Юлии Высоцкой и Андрея Кончаловского провел митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов). Фото: Псковская лента новостей.

Обряд венчания Юлии Высоцкой и Андрея Кончаловского провел митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов). Фото: Псковская лента новостей.

Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский поженились в 1998 году. Спустя год в семье родилась Маша, в 2003 году – Петр. Юлия частенько сообщает своим подписчикам в социальных сетях новости из жизни семьи.

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