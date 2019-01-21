В Псковской области ищут владельцев частного подворья, ставшего кладбищем для домашних животных

Эта чудовищная история произошла в небольшой деревушке в 30 километрах от Пскова. Брошенных животных обнаружили случайные прохожие. Питомцы, те которые еще были живы, были настолько истощены, что уже не могли двигаться.

НОВЫЕ СОСЕДИ

- Все как обычно. Небольшой домик в глухой деревеньке, - рассказала представитель псковской волонтерской организации «Зоозащита» Вера Короткова. - Соседи сказали, что заброшенный участок купила семья с прибалтийским акцентом.

Мужчина и женщина средних лет, судя по говору, из стран Балтии, приобрели заброшенный дачный участок. Цены на такие дома низкие, а расстояние - пара часов езды от границы. Как отметила волонтер, именно приезжие чаще всего преподносят такие «сюрпризы» зоозащитникам.

На два месяца животные остались без еды. Фото: псковская волонтерская организация «Зоозащита».

Местные жители не смогли сказать о своих соседях ничего плохого. Кроме того, что они как внезапно появились, так же неожиданно и исчезли. Дружеские отношения, как это иногда бывает, заводить с новыми соседями не стали. Да и те не особенно шли на контакт.

- Первое, что я спросила, пьющие ли они. Может запойные, этим бы все объяснилось. Однако соседи охарактеризовали их с положительной стороны, как приличных и образованных людей, - отметила волонтер. - Вроде бы они ухаживали и заботились о животных.

Соседи, пожилая супружеская пара, боялись заходить на чужой участок. Вдруг что, это же чужая земля, чужой двор.

Какое-то время животных кормил неизвестный мужчина

В хозяйстве у пары, купившей участок, были свиньи, куры, козы и собаки. Фото: псковская волонтерская организация «Зоозащита».

Помимо коз и кур в хозяйстве у фермеров были еще свиньи, собаки и другие домашние животные.

- Куры, естественно, к моменту приезда зоозащитников, погибли. От них остались только лапы одни. Видимо хорьки или другие мелкие хищники постарались, - предположила собеседница.

Животные были оставлены без корма и сена. Выглядело все так, что хозяева не собирались уезжать надолго. Первое время, по словам соседей, приезжал неизвестный мужчина и кормил животных. Однако спустя время пропал и он. И больше никто не появлялся на протяжении более двух месяцев.

- Мужчина пропал вместе со свиньями. Соседи предположили, что он забрал их, - сообщила Вера Короткова.

НАСТОЯЩИЙ ДЕТЕКТИВ

Дачники Вера Михайлова и ее супруг обратили внимание на истощенных собак. Ехали мимо дома и заметили, что следов на снегу нет, а значит на участок давно никто не приезжал. Тогда Михайловы забили тревогу.

- Супруги ходили к соседям. Пытались выйти на связь с хозяевами. Но все тщетно, - рассказала Вера Короткова. - Тогда они решили зайти на участок и спасти умирающих собак.

За жилым домом неравнодушные дачники увидели хлев, где нашли коз, три их которых были уже мертвы к тому времени. Как позже выяснилось, все козы были повязаны.

Несколько животных не дождались помощи и умерли от голода. Фото: псковская волонтерская организация «Зоозащита».

- По нашим данным животные были полностью заброшены около трех месяцев, однако выяснялось, что они два месяца как ждут приплод. Значит, кто-то их повязал, а для этого отвез их к козлу, - отметила представитель «Зоозащиты». - В общем, детектив какой-то.

СОСТОЯНИЕ ЖИВОТНЫХ НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ

- У козочки, к сожалению, был выкидыш. Мы это понимали накануне, у нее явно были потуги, но это сродни предсмертным конвульсиям. В общем, кошмар. Утром прилетели на, а там два мертвых эмбриона уже, - вспоминает Вера Коротокова.

Сейчас животных переводят в теплое помещение. У истощенных коз нет подкожного жира, который мог бы их согревать. Также за состоянием животных наблюдает опытный ветеринар.

Когда козы немного окрепнут и будут готовы перенести транспортировку, их перевезут. На данный момент животные сильно ослаблены и в основном лежат. Двух собак Вера Михайлова с мужем оставили у себя.

Некоторые животные были беременны. Фото: псковская волонтерская организация «Зоозащита».

- Можно предположить, что у фермеров что-то случилось раз они экстренно покинули свое хозяйство. По крайней мере, нам не кажется, что они просто бросили своих животных умирать, - сообщила зоозащитница. - На месте мы оставили свои координаты. Если хозяева объявятся, мы вернем им животных.

КСТАТИ

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