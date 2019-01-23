Пушкинский театральный фестиваль 2019 года в Пскове: программа спектаклей, выставок, лекций и творческих встреч

Олег Табаков просил показать ему грудь, а режиссер «Республики ШКИД» отлучил от роли за отказ в интиме: Елена Антоненко рассказала о домогательствах в советском театре и кино

Актриса 20 лет назад уехала в Америку, а сейчас хочет вернуться работать в Россию