Пушкинский театральный фестиваль 2019 года в Пскове: программа спектаклей, выставок, лекций и творческих встреч
В начале февраля, по уже сложившейся традиции, в Пскове проходит Пушкинский театральный фестиваль, программа которого всегда вмещала в себя классические постановки и современные прочтения. В 2019 году мероприятие пройдет уже двадцать шествой раз. По заверениям организаторов фестиваля, он получится немного скромнее, чем в предыдущие годы, но от этого нисколько не хуже. На сцене псковские зрители увидят одиннадцать театральных коллективов, хотя заявок было намного больше. Многим театрам пришлось отказать по разным причинам. Не смотря на это, география двадцать шестого Пушкинского театрального фестиваля расширилась. Вот что ждет гостей мероприятия в 2019 году.
На Пушкинском фестивале представят не только традиционные постановки, но и современные спектакли.Фото: пресс-служба театрально-концертной дирекции Псковской области
СПЕКТАКЛИ
8 февраля
Казанский театр юного зрителя
Спектакль «Выстрел»
19.00, большая сцена.
Продолжительность спектакля - 1 час 10 минут без антракта.
Для зрителей 12+
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9 февраля (суббота)
Моноспектакль артиста МХТ имени А.П. Чехова Данила Стеклова «А.С.Пушкин. Из повестей Белкина»
18.00, фойе театра.
Продолжительность спектакля: 1 час без антракта.
Для зрителей 12+
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Псковский театр драмы имени А.С. Пушкина
Премьера
Комикс без антракта «Гробница малыша Тутанхамона»
14.00 и 20.00, малая сцена.
Для зрителей 18+
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10 февраля (воскресенье)
Санкт-Петербургский театр на Васильевском
«Мещане» (по пьесе М. Горького)
17.00, большая сцена.
Продолжительность спектакля - 3 часа 30 минут с одним антрактом.
Для зрителей 16+
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Моноспектакль артиста МХТ имени А.П. Чехова Данила Стеклова «А.С.Пушкин. Из повестей Белкина»
18:00, НКЦ ( п. Пушкинские Горы)
Продолжительность спектакля: 1 час без антракта.
Для зрителей 12+
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Театр Nottara из Румынии
Спектакль «Женитьба» (по мотивам пьесы Н.В. Гоголя)
21.00, малая сцена.
Продолжительность спектакля - 1 час 20 минут без антракта. Спектакль идет на румынском языке с русскими субтитрами.
Для зрителей 16+
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11 февраля (понедельник)
Проект Бориса Павловича
Спектакль «Видимая сторона жизни» (по текстам Елены Шварц)
18.00, буфет Псковского драмтеатра.
Продолжительность - 50 минут без антракта.
Для зрителей 18+
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Санкт-Петербургский «Наш театр»
«Пушкин. Борис Годунов (Спектакль, который никогда не будет поставлен)»
19.00, на малая сцена.
Продолжительность спектакля - 2 часа 15 минут с одним антрактом.
Для зрителей 12+
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Красноярский «Театр на крыше»
«Свидетельские показания» (по новой пьесе Дмитрия Данилова)
21.00, Приказная палата Псковского кремля.
Продолжительность спектакля - 1 час 30 минут без антракта.
Для зрителей 18+
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12 февраля (вторник)
Творческое объединение Granart (Нижний Новгород)
Спектакль «Подлинная история фрекен Хильдур Бок, ровесницы века» (По пьесе Олега Михайлова)
19.00, большая сцена
Продолжительность спектакля - 1 час 10 минут без антракта.
Для зрителей 16+
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Санкт-Петербургский «Наш театр»
«Пушкин. Борис Годунов (Спектакль, который никогда не будет поставлен)»
21.00, малая сцена.
Продолжительность спектакля - 2 часа 15 минут с одним антрактом.
Для зрителей 12+
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13 февраля (среда)
«Этюд-театр» (Санкт-Петербург)
Спектакль «Морфий».
19.00, малая сцена.
Продолжительность - 1 час 40 минут без антракта.
Для зрителей 18+
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14 февраля (четверг)
«Этюд-театр» (Санкт-Петербург)
Спектакль «Морфий».
19.00, малая сцена.
Продолжительность - 1 час 40 минут без антракта.
Для зрителей 18+
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15 февраля (пятница)
Сахалинский международный театральный центр им А. П Чехова (Южно-Сахалинск)
Спектакль «Собачье сердце» (по одноименной повести М.А. Булгакова)
15.00 и 19.00, большая сцена.
Продолжительность спектакля - 2 часа 25 минут с одним антрактом.
Для зрителей 18+
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16 февраля (суббота)
Псковский театр драмы имени А.С. Пушкина
Фантазия в 2-х действиях «Ревизор»
18.00, большая сцена.
Для зрителей 18+
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ЛЕКЦИИ И ТВОРЧЕСКИЕ ВСТРЕЧИ
9 февраля, 16:00
Лекция «Анатолий Эфрос и Дмитрий Крымов: постановки русской классики в эпоху драматического и постдраматического театра»
Лектор – доцент ГИТИСа Анна Степанова.
10 февраля, 13:00
Лекция «Пушкин в зарубежных экранизациях»
Лектор – доцент Санкт-Петербургского Университета кино и телевидения, координатор российской секции ФИПРЕССИ Алексей Гусев.
11 февраля,14:00
Лекция «Советская послевоенная драматургия: магистральный сюжет»
Лектор – доцент ГИТИСа, помощник художественного руководителя МХТ им. А.П. Чехова и ректора Школы-студии МХАТ по спецпроектам Павел Руднев.
13 февраля, 17:00
Лекция «Шекспир в современном театре»
Лектор – заведующий кафедрой истории зарубежного театра ГИТИСа Алексей Бартошевич.
16 февраля, 12:00
Творческая встреча с писателем Валентином Курбатовым.
16 февраля, 15:00
Лекция «Трагический модус художественности в «Борисе Годунове» Пушкина»
Лектор – ректор Новосибирского театрального института Яна Глембоцкая.
ВЫСТАВКИ
В период проведения 26-ого Пушкинского театрального фестиваля в галерее «ЦЕХ» любой желающий сможет познакомиться с работами известного театрального художника Эмиля Капелюша. Она откроется 8 февраля в 18:00.
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