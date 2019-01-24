2019-01-24T20:11:56+03:00
Фотоконкурсы

В Псковской области начался прием заявок на фотоконкурс «Сладкая парочка»

К участию приглашаются влюбленные и те, чьи чувства проверены десятилетиями совместной супружеской жизни
Катя ЛАДНАЯ@KP_PSKOV
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По итогам конкурса определятся две сладкие парочки, которые получат призы от редакции "КП - Псков". Фото: Юлия Дмитриева.По итогам конкурса определятся две сладкие парочки, которые получат призы от редакции "КП - Псков". Фото: Юлия Дмитриева.
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В Псковской области начался прием заявок на конкурс фотографий «Сладкая парочка». Запустила его редакция «Комсомольской правды – Псков».

Участвовать в проекте могут все желающие. Главное, соответствовать требованиям авторов конкурса. Их немного. Во-первых, надо выбрать из семенных альбомов или из памяти компьютера и мобильного телефона снимок, на котором запечатлена та самая «сладкая парочка», например вы или ваши родители, ваши дети. Во-вторых, этот снимок следует сопроводить небольшим текстом. В нем могут быть признания в любви или рассказ о вашей первой встрече, о вашей свадьбе, о годах совместной жизни.

Отобранные материалы необходимо разместить в тематическом альбоме конкурса «Сладкая парочка» в официальной группе издания в социальной сети ВКонтакте.

Заявки принимаются до 31 января, а уже 1 февраля стартует голосование. Но стоит обратить внимание на то, что в конкурсе «Сладкая парочка» будут два победителя. Одного определят читатели «Комсомолки» по итогам голосования за фотографии на сайте. Второго выберут члены строго жюри. В его состав вошли: главный редактор «Комсомольской правды – Псков» Ирина Потапова, псковский фотограф Михаил Глущенко, директор Продюсерского центра «Королев Production» Николай Королев, ведущая мероприятий, выпускница Федеральной школы радио, солистка вокальной студии «Признание» София Катунина.

Судьи определят лучшие тексты, давая им оценку по пяти критериям, например, уникальность и стиль изложения, сюжетная линия.

Победители получат памятные подарки и дипломы, а также календари на 2019 год со своими фотографиями.

КОНКРЕТНО

Работы принимают в тематическом альбоме ЗДЕСЬ.

Срок приема работ – до 31 января.

Старт голосования за фотографии – 1 февраля.

Окончание голосования – 14 февраля.

Подробнее о правилах конкурса.

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