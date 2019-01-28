Победительницы проекта «Преображение с «Комсомолкой» в Пскове» посетили косметолога

Для того, чтобы измениться и начать новую, счастливую жизнь с чистого листа, не нужно далеко ходить. «Комсомолка» запустила уникальный бьюти-проект «Преображение» в Пскове. В нем приняли участие около тридцати представительниц прекрасного пола. Три из них набрали наибольшее количество читательских голосов.

Первый этап «Преображения с «Комсомолкой» начался с заботы о красоте и здоровье кожи наших участниц. Для этого победительницы отправились в салон красоты «Малина» к опытному косметологу Ольге Чепеловой.

- Девушкам я приготовила три аппаратные процедуры. Одной из них будет ультразвуковой пилинг с сывороткой и смазкой на американской косметике. Вторая процедура – это аппаратный массаж и альгинатная маска, которая произведет лифтинговое действие на кожу. Ну а третьей участнице мы сделаем микротоки для стимуляции и расслабления мышц лица, - сообщила мастер.

В салоне красоты участниц проекта ждали разные процедуры.Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО

ОЛЬГА ПЕТРОВА

Первая финалистка Ольга Петрова рассказала нам, что уже довольно давно не посещала косметологический кабинет. Как это часто бывает, то времени на себя нет, то денег жалко.

Ольга Петрова призналась, что последний раз посещала салон красоты очень давно.Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО

- Сижу дома уже больше года - нахожусь в декретном отпуске, поэтому абсолютно собой не занимаюсь, - поделилась участница. - Косметолог станет для меня первым шагом на пути к преображению.

Одной из процедур для Ольги стал ультразвуковой пилинг.Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО

Девушке косметолог предложила сделать ультразвуковой пилинг. Это аппаратный уход за кожей лица, в работе которого задействованы высокочастотные колебания звуковых волн. Благодаря этой процедуре тонизируется кожа и выравнивается цвет лица. А также разглаживаются морщинки и наблюдается омолаживающий эффект.

Завершающим этапом процедуры стало нанесение сыворотки на коду лица.Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО

- После процедуры никаких покраснений на коже не будет, хоть на танцы сразу иди, - смеется косметолог. – Затем мы нанесем сыворотку для жирной кожи и сделаем успокаивающую маску для лица.

ДАРЬЯ ЕВСТАФЬЕВА

Вторая финалистка также захотела преобразиться после недавних родов. Девушка не так давно стала мамой второго малыша.

Дарья Евстафьева находится в декретном отпуске с малышом, поэтому заниматься красотой некогда.Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО

- Я никогда ни в чем подобном не участвовала и вот решила попробовать, - сообщила Дарья. - Хочется новых эмоций, наверное.

Кожа Дарьи стала чище благодаря вакуумному массажу.Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО

У косметолога Дарье сделали вакуумный массаж на овал лица, для профилактики обвисания лица и предотвращение появления морщин. После курса таких процедур исчезают мелкие морщины, глубокие морщины становятся менее заметными, а лицо становится гораздо моложе. Завершился для Дарьи сеанс у косметолога альгинатной маской.

В завершении процедуры Дарье нанесли специальную очищающую маску.Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО

- Такие маски сейчас очень популярны и довольно-таки доступны. Они выводят токсины и лишнее сало из кожи, снижают потерю влаги, восстанавливают барьерную функцию кожи. В общем очень полезные масочки, подходят для всех типов кожи и возрастов, - отметила косметолог Ольга Чепелова.

СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВА

Третья финалистка приехала к нам из Гдова. Светлана Александрова решила всем доказать на своем примере, что и на пенсии важно за собой ухаживать.

Светлана Александрова во время участия в конкурсе преследовала одну цель - доказать, что надо за собой ухаживать.Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО

- На участие меня сподвигли дети и супруг, сама бы я, конечно, не решилась. На проекте хочу напомнить самой себе, что я не просто домохозяйка, но в первую очередь женщина, - поделилась своими ожиданиями Светлана.

В косметологическом кабинете Светлане сделали микротоки для стимуляции и расслабления мышц и кожи лица. Эта процедура отличается высокой эффективностью - микротоки выводят токсины, кожа регенерируется и приобретает тонус. За курс можно убрать даже глубокие морщины и восстановить четкость овала лица.

Светлане косметолог посоветовала периодически заниматься самомассажем лица для поддержания упругости.Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО

- Первое, с чего всегда следует начинать – это с чистки лица, возможно даже с распариванием, в зависимости от кожи. Также не лишним будет пару раз в месяц делать ручной массаж. Сейчас в интернете можно найти тысячу и один способ самомассажа, - посоветовала косметолог. - В домашних условиях также можно делать различные скрабы во избежание пигментации кожи и поддержания цвета лица.

Косметолог применила микротоки, чтобы тонизировать кожу.Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО

Самое главное, как отметила специалист, это регулярный уход, тогда результат даст о себе знать.

КСТАТИ

Впереди еще три этапа преображения победительниц нашего проекта. Так что следите за публикациями!