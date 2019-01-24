Знакомимся с победительницами проекта «Преображение с «Комсомолкой» в Пскове»

Проект «Преображение с «Комсомолкой» в Пскове стартовал еще в декабре 2018 года. И немало удивил жительниц Пскова и всей Псковской области. У женщин любого возраста появилась возможность подать заявку и на конкурсной основе получить приглашение на встречу с феями. Иначе мы и не решимся назвать тех мастеров и мастериц, которые будут работать над созданием новых образов для финалисток проекта. Девушки, их мамы и бабушки присылали фотографии. Всем хотелось очутиться в сказке, почувствовать себя героиней захватывающего кинофильма о превращении дурнушки в красавицу.

Отборочный этап завершился. Пора познакомиться с теми, кто его прошел, и кому предстоит отправиться в салоны красоты.

ОЛЬГА ПЕТРОВА

- Мне 36 лет, я нахожусь в декретном отпуске, поэтому собой практически не занимаюсь, - рассказала первая финалистка.

Ольга Петрова.Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО

Это Ольга Петрова. Младшему ребенку чуть больше года.

- Так как я кормила грудью, косметологические процедуры не делала. До рождения ребенка регулярно ходила на чистки лица, химические пилинги. То же самое с волосами - в последний раз красилась и стриглась в мае 2018 года, все время хожу с хвостом.

Псковичка с уверенностью заявила, что готова на эксперименты с цветом и стрижкой.

- Но длину, если получится, хотелось бы сохранить. Что касается визажа, полностью доверюсь мастеру, - отметила она в беседе с нашим корреспондентом.

Кстати, Ольгу в желании преобразиться поддержал муж.

- Это он уговорил разместить фотографию для участия в конкурсе, - добавила она. - Мы голосовали со всех устройств, которые есть дома. Конечно, родственники и друзья активно голосовали, без их помощи мне не удалось бы победить. Хоть конкурс и совпал с новогодними хлопотами, но мы каждый день напоминали всем о голосовании.

Ольга рассказала, что давно мечтала об участии в подобном конкурсе.

- Для меня победа в конкурсе - это возврат к жизни до рождения ребенка, когда времени хватает не только для него, но и для ухода за собой. Ну, и конечно, подготовка к весенне-летнему сезону.

ДАРЬЯ ЕВСТАФЬЕВА

Второй финалистке проекта 29 лет. Она находится в декретном отпуске по уходу за вторым ребенком.

Даоья Евстафьева.Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО

- К косметологическим процедурам я прибегаю крайне редко, в основном домашний уход. Цвет волос у меня натуральный, периодически подравниваю кончики, - призналась девушка. - Готова экспериментировать, но в разумных пределах. Не хотелось бы короткой стрижки, темного или яркого цвета волос.

У Даши большая семья - 4 брата и 2 сестры. И все друг друга всегда поддерживают. Поэтому, когда стало известно, что девушка участвует в конкурсе «Комсомолки», все прильнули к экранам компьютеров и мобильных телефонов.

- Голосовали все. Очень большую помощь оказал муж, он размещал посты в социальных сетях, призывал друзей и коллег меня поддержать. И вместе мы справились, - отметила Дарья и добавила, - Это наша общая победа.

Для чего же ей участие в проекте?

- Очень бы хотелось освежить свой образ, отвлечься от домашних забот, получить заряд положительных эмоций. К сожалению, я никак не могу решиться на изменение цвета волос, осветление. Надеюсь на помощь и советы профессионалов.

СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВА

- Я до сих пор не верю, что выиграла, - именно так и заявила наша третья финалистка, когда мы сообщили ей о результатах, - пребываю в шоковом состоянии.

Светлана Александрова.Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО

Светлане Александровой 57 лет, она на пенсии, живет в Гдове. Занимается скандинавской ходьбой, посещает занятия лечебной физкультуры.

- Стригусь в полгода раз, крашу корни сама, а косметолога посещала раз пять за всю жизнь. К экспериментам отношусь положительно, почему бы и не попробовать себя в другом образе. Лет пять назад захотела быть блондинкой. Увидев меня, моя семья была в шоке, но сейчас я опять брюнетка - это ближе к моему натуральному цвету волос, - рассказала она.

Участницу поддержала в голосовании большая семья: муж, две дочери, два зятя, четверо внуков. А еще многочисленные родственники, подруги, друзья семьи, друзья друзей, девчонки из группы лечебной физкультуры.

- Конечно же, не все поверили в эту затею, - отметила финалистка, - кто-то сомневался, говорили, зачем тебе это надо в таком возрасте, за тебя никто не будет голосовать. Но вышло совсем по-другому и я благодарна всем, кто отдал за меня голоса, - сказала Светлана Александрова.

КСТАТИ

Преображением финалисток проекта займутся наши партнеры: салон красоты «Модное место», студии красоты «Beauty Forrest», салон красоты «Малина», визажист Екатерина Козырева.

«Комсомолка» расскажет обо всех чудесных изменениях, которые будут на разных этапах происходить с финалистками. Следите за публикациями.