2019-01-30T11:18:55+03:00
Происшествия

В Пскове «телефонные террористы» массово атаковали школы

Занятия прерваны, все учащиеся разошлись по домам
Егор ФАТИКОВ@KP_PSKOV
Поделиться:
В Пскове 30 января сорваны уроки во многих школах Пскова из-за звонков от неизвестных, которые сообщили о минировании зданий.В Пскове 30 января сорваны уроки во многих школах Пскова из-за звонков от неизвестных, которые сообщили о минировании зданий.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
Изменить размер текста:

В Пскове 30 января одно за другим поступали тревожные сообщения о минировании зданий школ в областной столице. В социальных сетях появлялись тревожные посты: «с 20-й повалили домой», «22 школа. Дети едут домой», «дочь позвонила, сказала, что всех вывели из школы. Наших домой отправили», «5 школу распустили». За первые полчаса в списке оказались 11 образовательных учреждений Пскова.

- Объекты соцсферы и образования в Псковской области привлекли внимание «телефонных террористов», - прокомментировали ситуацию в администрации Псковской области для «Комсомольской правды - Псков».

Представители региональных властей отметили, что подобные массовые звонки об угрозах фиксируются в этот день во многих областях Северо-Запада России. И главными целями выбраны именно учреждения образования и социальной защиты.

- Каждое такое сообщение отрабатывается в соответствии с установленным порядком, проводится проверка зданий. Все задействованные силы и средства выполняют свои задачи чётко и в установленные сроки, - подчеркнули в ведомстве.

По данным представителей силовых ведомств, ни одно из поступивших сообщений о минировании зданий пока не подтвердилось. Правоохранительные органы ведут поиск «телефонных террористов». Им могут грозить крупные денежные штрафы и даже срок заключения от трех до восьми лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Громкие происшествия в Псковской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Мужчина, сбивший на внедорожнике детей в Опочке, останется под стражей еще на два месяца
Жители улицы Рокоссовского в Пскове просят вернуть им «лежачих полицейских»
Пыталовский районный суд вынес приговор нарушителям из Вьетнама
Полгода проведет в колонии задержанный псковскими пограничниками гражданин Грузии
Пскович заплатит 15 тысяч рублей штрафа за хранение почти грамма наркотиков
«КП-Псков» проводит розыгрыш билетов на концерт Ярослава Евдокимова
Псковичей приглашают на «Ледовые забавы»
В Псковском перинатальном центре за первые сутки работы приняли роды у четырех мамочек
Благотворительную гонку организуют в Псковской области на «Лыжне России»
Депутат Госдумы пообещал помочь с энергоснабжением одной из псковских деревень
Псковские пограничники задержали нарушителя с полутонной подозрительной говядины в машине
В Пскове мама с ребенком попала под колеса автомобиля на улице Леона Поземского
В Великих Луках произошел пожар в одном из цехов мебельного комбината
Школьница из Порхова потратит грант на покупку коровы и доильного аппарата
В новом здании перинатального центра в Пскове прошли первые роды