В Пскове «телефонные террористы» массово атаковали школы

В Пскове 30 января одно за другим поступали тревожные сообщения о минировании зданий школ в областной столице. В социальных сетях появлялись тревожные посты: «с 20-й повалили домой», «22 школа. Дети едут домой», «дочь позвонила, сказала, что всех вывели из школы. Наших домой отправили», «5 школу распустили». За первые полчаса в списке оказались 11 образовательных учреждений Пскова.

- Объекты соцсферы и образования в Псковской области привлекли внимание «телефонных террористов», - прокомментировали ситуацию в администрации Псковской области для «Комсомольской правды - Псков».

Представители региональных властей отметили, что подобные массовые звонки об угрозах фиксируются в этот день во многих областях Северо-Запада России. И главными целями выбраны именно учреждения образования и социальной защиты.

- Каждое такое сообщение отрабатывается в соответствии с установленным порядком, проводится проверка зданий. Все задействованные силы и средства выполняют свои задачи чётко и в установленные сроки, - подчеркнули в ведомстве.

По данным представителей силовых ведомств, ни одно из поступивших сообщений о минировании зданий пока не подтвердилось. Правоохранительные органы ведут поиск «телефонных террористов». Им могут грозить крупные денежные штрафы и даже срок заключения от трех до восьми лет.