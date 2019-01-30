2019-01-30T18:51:02+03:00
Происшествия

ФСБ: В Пскове сообщения о минировании школ поступали через интернет-ресурсы

Все они уже заблокированы, идет поиск авторов посланий
Кирилл ВАХРУШЕВ@KP_PSKOV
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Сообщения о минировании псковских школ 30 января 2019 года поступали через интернет-ресурсы, все IP-адреса уже вычислены.Сообщения о минировании псковских школ 30 января 2019 года поступали через интернет-ресурсы, все IP-адреса уже вычислены.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Сотрудниками УФСБ России по Псковской области устанавливаются личности причастных к серии сообщений о минировании школ в столице региона и в городе Печоры. В утренние часы 30 января из-за этих посланий прошла массовая эвакуация учеников в образовательных учреждениях Пскова и соцучреждений Печор. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе губернатора со ссылкой на УФСБ России по Псковской области, всего были выведены более 19 тысяч человек. В Пскове в связи с этим прервали занятия для учеников первой смены.

Каждое из зданий было тщательно досмотрено, рассказали представители силовых ведомств.

- Взрывных устройств и взрывчатых веществ обнаружено не было, - подчеркнул начальник УФСБ России по Псковской области Алексей Кальян.

На оперативном совещании в администрации региона, которое прошло под председательством и.п. губернатора Нинель Салагаевой, были обнародованы некоторые результаты проведенных проверок. Известно, что о минировании зданий сообщалось не в телефонных звонках, а в текстовых посланиях, поступавших на электронные адреса школ.

Сотрудники ФСБ подчеркнули, что «в результате розыскных мероприятий установлены IP-адреса, с которых поступили сообщения об угрозе минирования».

Специалисты Управления Роскомнадзора по Псковской области интернет-ресурсы уже заблокированы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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