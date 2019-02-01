2019-02-01T11:24:25+03:00
Общество

В Псковской области установили доплаты для руководителей ведомственных детских садов

В регионе таких специалистов не так уж и много, но прежде они не были включены в число получателей
Александра МУРОМСКАЯ@KP_PSKOV
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В Псковской области ежемесячные доплаты к пенсии в размере около 100 рублей будут получать руководители не только муниципальных, но и ведомственных образовательных учреждений.В Псковской области ежемесячные доплаты к пенсии в размере около 100 рублей будут получать руководители не только муниципальных, но и ведомственных образовательных учреждений.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Псковской области внесены дополнения в региональный закон об образовании. Как передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков», данный вопрос обсуждался несколько месяцев. А поводом стало обращение жительницы Опочки.

Галина Александровна Ефимова написала председателю Псковского областного Собрания Александру Котову. Женщина около 25 лет проработала в детских садиках, была, в том числе, их руководителем. Но действующим законодательством таким специалистам не предполагались выплаты после выхода на пенсию. Заведующим муниципальными садиками и школами да, а вот с ведомственными был пробел в документах.

И пусть сумма незначительная, как отмечала женщина, и таких сотрудников ведомственных садов не так уж и много в области, но все они оказались в буквальном смысле вычеркнутыми из списка тех, кто может претендовать на получение доплаты к пенсии.

- Это очень обидно, когда выходящие на пенсию люди из ведомственных учреждений не могут получить причитающиеся деньги, - поясняла она в беседе с нашим корреспондентом.

31 января 2019 года депутатский корпус поддержал дополнения в региональный закон. Теперь и Галина Ефимова, и ее коллеги по ведомственным образовательным учреждениям смогут получать гарантированные доплаты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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