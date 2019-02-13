В селе Ляды Псковской области возобновил работу пост скорой помощи

Сегодня в Лядах, это в Плюсском районе Псковской области, проживает порядка 700 человек. Много молодежи и детей. Есть своя школа, свой офис врача общей практики. А до недавнего времени был еще и пост скорой помощи. А потом его закрыли.

СЛУХАМИ ЗЕМЛЯ ПОЛНИТСЯ

Жители села обратились в «Комсомольскую правду - Псков» в надежде, что их голоса будут, наконец, услышаны. До этого они направляли множество писем в самые разные инстанции, приезжали представители межрайонной больницы, районное начальство. Вот только каких-то изменений не происходило. С октября 2018 года остался в Лядах только офис врача общей практики с молодым доктором Голубцовым, которого несмотря на его возраст все от мала до велика с почтением величают только Алексеем Валерьевичем.

Офис врача общей практики в Лядах открылся пару лет назад.Фото: Ирина ПОТАПОВА

Между тем машину скорой помощи и бригаду приписали к Плюсскому филиалу Струго-Красненской межрайонной больницы. Получалось, что жителям села, чтобы вызвать скорую, надо было звонить в район, и свой же фельдшер, заступивший на смену, выезжал в Ляды. Люди уставали и от графика, и от поездок. Один за другим медики уходили – кто на пенсию, кто переезжал в Ленинградскую область, где и зарплата повыше, и условия работы полегче, были и те, кто перешел на другую работу здесь же, в Лядах.

Без поста скорой помощи в Лядах работал только один молодой врач.Фото: Сергей ГЕРАСИМОВ

Огромная нагрузка легла на плечи молодого врача, все того же Голубцова. Днем, с 8.00 до 15.00 он принимает амбулаторно пациентов, - в среднем это где-то 15 человек в день. А потом до утра дежурит по скорой. К восьми часам снова надо быть в офисе. Тут уж, как говорится, никаких нервов не хватит. Местные жители забеспокоились: а ну как сорвется доктор с насиженного места и уедет, что тогда делать.

ВЫСОКИЕ ГОСТИ

Корреспонденту «Комсомолки» позвонили из администрации области:

- Вера Васильевна Емельянова, первый заместитель губернатора, едет в Ляды, - сообщил приятный женский голос на том конце провода. – Приглашаем и представителя вашей редакции поехать, вы же писали про пост скорой помощи. Будут озвучены принятые решения.

В этот день в Лядах отмечали 75-летие освобождения села. В программе: траурный митинг, показательные выступления 25-й отдельной Севастопольской мотострелковой бригады, демонстрация вооружения, литературно-музыкальная композиция и даже обед с солдатской кашей.

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова лично приехала в Ляды с рабочей поездкой.Фото: Сергей ГЕРАСИМОВ

В перерыве между ними мы отправились в здание Офиса врача общей практики. У крыльца стояли две машины скорой помощи. Оказывается, пост возродили. Вернули старенькую местную машину, да еще закрепили и одну машину из Плюссы.

На пороге встречала Мария Варкалец, фельдшер. Все чин по чину – в спецодежде, в накинутой поверх синей куртке с надписью на спине – «скорая помощь». За плечами огромный стаж – больше 30 лет. Работала здесь же, в Лядах, уходила. А теперь решила, как говорится, заново все начать. Первый день дежурит.

Делегация из областной администрации проверила, как работают врачи в Лядах.Фото: Ирина ПОТАПОВА

ЧТО СДЕЛАНО

В кабинет, где Голубцов принимает пациентов, прошли специально приехавшие Вера Емельянова, председатель комитета по здравоохранению Марина Гаращенко, руководитель областной соцзащиты Армен Мнацаканян, глава района Виталий Аршинов.

- На сегодняшний день решение принято, - заявила сразу вице-губернатор Вера Васильевна.

- В офисе врача общей практики будет работать доктор, с доктором - две сестры. Плюс машина скорой помощи, фельдшер. И посменно они будут выезжать, - рассказала Марина Гаращенко.

На данный момент одна сестра ушла в декретный отпуск, ей ищут временную замену. Вторая – это супруга доктора, Ирина Голубцова.

Представители Струго-Красненской межрайонной больницы, в подчинении у которой и этот офис в Лядах, добавили, что в ближайшее время планируют встретиться с руководством медицинского колледжа в Пскове, будут привлекать его выпускников на работу в район, в том числе, и в это село – фельдшеров-то повсеместно не хватает.

Уже в первый рабочий день рано утром фельдшер на скорой уехала на вызов.Фото: Ирина ПОТАПОВА

- В этом году будет увеличен набор в наше медучилище, - добавила Вера Емельянова. – Мы даем поручение главному врачу Струго-Красненской больницы о мерах стимулирования, чтобы их применить к новым специалистам.

Глава района вызвался помочь с жильем.

Говорили, кстати, и о создании условий для отпусков и больничных – а то стоит доктору или фельдшеру куда-то уехать, и работа поста опять окажется под вопросом.

ЗВОНОК ЧИТАТЕЛЯ

Утром следующего дня в редакции снова раздался звонок. Это звонили жители села Ляды.

Теперь жители волости будут своевременно получать скорую медицинскую помощь.Фото: Сергей ГЕРАСИМОВ

- Хотелось бы поблагодарить вас. Заработал у нас пост скорой помощи, полегче стало. А то складывалось какое-то ощущение, что мы никому не нужны, никто нас не слышит, - заговорила читательница. - Такими судьбами от нас вся молодежь уедет, наши дети и внуки… Не хотелось бы.