2019-02-21T11:17:29+03:00
Фотоконкурсы

Положение о конкурсе «Лучший псковский свадебный фотограф»

Организатором выступает издание «Комсомольская правда - Псков»
Поделиться:
Фото: Ирина Екимова.Фото: Ирина Екимова.
Изменить размер текста:

I. Условия проведения фотоконкурса

1.1. Организатором конкурса выступает издание «Комсомольская правда-Псков» (180007, Псков, Пароменская, 21/33)

1.2. Площадками для проведения становится сайт издания pskov.kp.ru (информационное сопровождение конкурса и голосование) и официальная группа в социальных сетях (ВКонтакте) (сбор заявок).

1.3. В конкурсе могут участвовать фотографы региона, изъявившие желание заявить о себе и своих работах.

1.4. Участник самостоятельно отбирает три фотографии, отвечающие условиям конкурса (см. пункт III. Требования к фотографии), и размещает их в альбоме «Свадебный фотограф-2019» в группе «Комсомольская правда» https://vk.com/kp_pskov.

1.5 Плата за участие в конкурсе не взимается.

II. Порядок проведения фотоконкурса

2.1. Старт конкурса – 21 февраля 2019 года.

2.2. Завершение конкурса – 22 марта 2019 года.

2.3. Первый этап – 21 февраля – 7 марта 2019 (до 16.00 по московскому времени) – прием фотографий в тематическом альбоме в группе https://vk.com/kp_pskov.

Второй этап: 07 – 22 марта 2019 (до 24.00 по московскому времени) - проведение голосования за присланные фотографии на сайте издания pskov.kp.ru.

2.4. Наряду с читателями работы участников будут оценивать члены Экспертного жюри (далее Эксперты). В его состав входят: фотограф Михаил Глущенко, дизайнер ГП ПО «Медиа-холдинг Псковской области» Кирилл Гавриленко, технический редактор журнала «Свадебный переполох» Юлия Сурикова, главный редактор «Комсомольской правды - Псков» и журнала «Свадебный переполох» Ирина Потапова. Голос каждого из Экспертов приравнивается к 30 голосам читателей. Каждый Эксперт вправе отдать по одному своему голосу за три понравившиеся работы.

III. Требования к фотографии

3.1. Каждый участник предоставляет на конкурс три фотоснимка, выполненных им за последние три года, которые, по мнению автора фото, наиболее полно отражают его мастерство и представление об идеальной свадебной фотографии. Ограничений на место для съемки (студия/природа; Псков/другие города региона/города страны и мира) нет.

3.2 Каждый участник гарантирует, что фотография, направленная для участия в конкурсе, освобождена от авторских прав и требований третьих лиц. В случае выявления фактов нарушения прав третьих лиц участник в полной мере принимает на себя ответственность, связанную с таким нарушением. На направляемые фотографии участники предоставляют Организатору все исключительные авторские и смежные права, необходимые для использования фотографий в публикациях на страницах издания и на сайте в целях освещения настоящего конкурса, а также для иллюстрации последующих публикаций на свадебную тематику в течение 5 лет, в том числе рекламного характера, в том числе, для иллюстрирования материалов журнала «Свадебный переполох».

3.3. Участник соглашается давать интервью «Комсомольской правде» об участии в конкурсе без уплаты за это какого-либо вознаграждения.

3.4. Участник несет ответственность за фотографии, предоставленные на конкурс в противоречие ст. 10.8. ГК РФ (отсутствие согласие на обнародование и дальнейшее использование изображения гражданина изображенного на фотографии).

3.5. Технические требования к снимкам:

- Обработка снимков в фоторедакторе разрешена;

- Коллажи из нескольких фоторабот на конкурс не принимаются;

- На фотографиях не должно быть имен фотографов, их фирменных логотипов или символов;

- Фотографии принимаются и цветные, и черно-белые;

- В случае присутствия на снимке детей автор предоставляет письменное согласие родителей ребенка на использование фотографии в СМИ.

IV. Итоги Конкурса и награждение участников

4.1. Редакция оставляет за собой право снять с участия фотографа при выявлении накруток в ходе голосования за его снимки.

4.2. Победителем признается участник, работа которого набрала наибольшее количество голосов по итогам голосования и оценки Экспертного жюри.

4.3. Победитель получает подарок от Организатора. Подарком становится:

- диплом;

- сертификат на размещение публикации рекламного характера о фотографе и его услугах в тематическом журнале «Свадебный переполох», выпускаемом ежегодно ГП ПО «Медиа-холдинг Псковской области»;

- публикация интервью с победителем в журнале «Свадебный переполох» и в газете «Комсомольская правда – Псков».

4.4. Подарок не может быть заменен денежными средствами или иным поощрением.

Редакция «Комсомольской правды - Псков» оставляет за собой право по принятию решения о дополнительном поощрении участников или победителей конкурса.

4.5. Награждение состоится не позднее 23 марта 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Конкурсы и акции КП-Псков»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Геральдический совет при президенте официально зарегистрировал символы Псковской области
В Псковском районе у жилого дома полностью сгорела крыша
В Пскове за кражу спиртного задержан молодой мужчина
Работа светофора на Рижском проспекте в Пскове восстановлена
В Псковской области в ближайшие часы усилится ветер
В псковских магазинах подешевела свинина и вареная колбаса
Компенсацию за оплату вывоза мусора в Псковской области получат ветераны войны, инвалиды и многодетные семьи
В Пскове по техническим причинам отменен фестиваль пельменей
Жителя Пскова задержали за кражу комплекта строительных инструментов из чужой машины
Псковская дивизия ВДВ 22 февраля проведет день открытых дверей
Псковские ветеринары не пропустили транзитную партию куриной шкурки из Латвии в Казахстан
Два «Ночных охотника» поступили на вооружение армейской авиации в Псковской области
Трехлетний мальчик пострадал при опрокидывании машины в Псковском районе
Светофор на Рижском проспекте в Пскове обещают отремонтировать до конца дня
В Пыталовском районе пограничники задержали спрятанную в машине партию контрабандных сигарет
Судебные приставы составили портрет псковского должника
В Псковской области 464 алиментщика привлекли к ответственности за нежелание помогать своим детям