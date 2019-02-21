Положение о конкурсе «Лучший псковский свадебный фотограф»

I. Условия проведения фотоконкурса

1.1. Организатором конкурса выступает издание «Комсомольская правда-Псков» (180007, Псков, Пароменская, 21/33)

1.2. Площадками для проведения становится сайт издания pskov.kp.ru (информационное сопровождение конкурса и голосование) и официальная группа в социальных сетях (ВКонтакте) (сбор заявок).

1.3. В конкурсе могут участвовать фотографы региона, изъявившие желание заявить о себе и своих работах.

1.4. Участник самостоятельно отбирает три фотографии, отвечающие условиям конкурса (см. пункт III. Требования к фотографии), и размещает их в альбоме «Свадебный фотограф-2019» в группе «Комсомольская правда» https://vk.com/kp_pskov.

1.5 Плата за участие в конкурсе не взимается.

II. Порядок проведения фотоконкурса

2.1. Старт конкурса – 21 февраля 2019 года.

2.2. Завершение конкурса – 22 марта 2019 года.

2.3. Первый этап – 21 февраля – 7 марта 2019 (до 16.00 по московскому времени) – прием фотографий в тематическом альбоме в группе https://vk.com/kp_pskov.

Второй этап: 07 – 22 марта 2019 (до 24.00 по московскому времени) - проведение голосования за присланные фотографии на сайте издания pskov.kp.ru.

2.4. Наряду с читателями работы участников будут оценивать члены Экспертного жюри (далее Эксперты). В его состав входят: фотограф Михаил Глущенко, дизайнер ГП ПО «Медиа-холдинг Псковской области» Кирилл Гавриленко, технический редактор журнала «Свадебный переполох» Юлия Сурикова, главный редактор «Комсомольской правды - Псков» и журнала «Свадебный переполох» Ирина Потапова. Голос каждого из Экспертов приравнивается к 30 голосам читателей. Каждый Эксперт вправе отдать по одному своему голосу за три понравившиеся работы.

III. Требования к фотографии

3.1. Каждый участник предоставляет на конкурс три фотоснимка, выполненных им за последние три года, которые, по мнению автора фото, наиболее полно отражают его мастерство и представление об идеальной свадебной фотографии. Ограничений на место для съемки (студия/природа; Псков/другие города региона/города страны и мира) нет.

3.2 Каждый участник гарантирует, что фотография, направленная для участия в конкурсе, освобождена от авторских прав и требований третьих лиц. В случае выявления фактов нарушения прав третьих лиц участник в полной мере принимает на себя ответственность, связанную с таким нарушением. На направляемые фотографии участники предоставляют Организатору все исключительные авторские и смежные права, необходимые для использования фотографий в публикациях на страницах издания и на сайте в целях освещения настоящего конкурса, а также для иллюстрации последующих публикаций на свадебную тематику в течение 5 лет, в том числе рекламного характера, в том числе, для иллюстрирования материалов журнала «Свадебный переполох».

3.3. Участник соглашается давать интервью «Комсомольской правде» об участии в конкурсе без уплаты за это какого-либо вознаграждения.

3.4. Участник несет ответственность за фотографии, предоставленные на конкурс в противоречие ст. 10.8. ГК РФ (отсутствие согласие на обнародование и дальнейшее использование изображения гражданина изображенного на фотографии).

3.5. Технические требования к снимкам:

- Обработка снимков в фоторедакторе разрешена;

- Коллажи из нескольких фоторабот на конкурс не принимаются;

- На фотографиях не должно быть имен фотографов, их фирменных логотипов или символов;

- Фотографии принимаются и цветные, и черно-белые;

- В случае присутствия на снимке детей автор предоставляет письменное согласие родителей ребенка на использование фотографии в СМИ.

IV. Итоги Конкурса и награждение участников

4.1. Редакция оставляет за собой право снять с участия фотографа при выявлении накруток в ходе голосования за его снимки.

4.2. Победителем признается участник, работа которого набрала наибольшее количество голосов по итогам голосования и оценки Экспертного жюри.

4.3. Победитель получает подарок от Организатора. Подарком становится:

- диплом;

- сертификат на размещение публикации рекламного характера о фотографе и его услугах в тематическом журнале «Свадебный переполох», выпускаемом ежегодно ГП ПО «Медиа-холдинг Псковской области»;

- публикация интервью с победителем в журнале «Свадебный переполох» и в газете «Комсомольская правда – Псков».

4.4. Подарок не может быть заменен денежными средствами или иным поощрением.

Редакция «Комсомольской правды - Псков» оставляет за собой право по принятию решения о дополнительном поощрении участников или победителей конкурса.

4.5. Награждение состоится не позднее 23 марта 2019 года.