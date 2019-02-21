2019-02-21T18:14:36+03:00
Фотоконкурсы

Лучшего свадебного фотографа выберут в Псковской области

Награждение пройдет на ежегодной выставке «Свадьба EXPO»
Катя ЛАДНАЯ@KP_PSKOV
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Лучшего свадебного фотографа Псковской области назовут 23 марта. Фото: Олег Голиков.Лучшего свадебного фотографа Псковской области назовут 23 марта. Фото: Олег Голиков.
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В Псковской области в четвертый раз выберут лучшего свадебного фотографа. Первыми обладателями этого титула стали Яна Жаринцова, Элеонора Миллер, Олег Иванов.

Организатором конкурса выступает издание «Комсомольская правда – Псков».

- Мы приглашаем к участию фотографов, которые своими работами создают атмосферу сказки, умеют передавать чувства и эмоции в застывших на первый взгляд кадрах. Не важно, живет ли этот мастер сейчас в Псковской области или переехал в другие города, главное, чтобы его биография была так или иначе связана с нашим регионом, - пояснила главный редактор издания Ирина Потапова.

Прием работ стартует 21 февраля, а завершится 7 марта, и именно в этот день начнется читательское голосование за самые яркие снимки.

Традиционно каждый мастер может представить на конкурс до 3 фотографий, однако они не будут подписаны. Пользователи будут оценивать не столько имя, сколько сам кадр, пару на фото, детали. Баллы за снимки суммироваться не будут.

- Но не только читатели выберут достойного. К работе присоединится судейская коллегия. В ее состав вошли фотограф Михаил Глущенко, дизайнер Кирилл Гавриленко, технический редактор псковского глянцевого журнала «Свадебный переполох» Юлия Сурикова, - отметила Ирина Потапова. – Каждый член жюри сможет отдать 1 голос за три выбранных им снимка, и каждый голос эксперта будет приравнен к 30 голосам читателей.

ЧТО ПОЛУЧИТ ПОБЕДИТЕЛЬ

Как и в прежние годы, обладатель титула «Лучший свадебный фотограф» получит приглашение на выставку «Свадьба EXPO», где ему вручат диплом и сертификат на размещение материалов о нем и его работах на страницах журнала «Свадебный переполох». И в свежем номере этого издания появится интервью с мастером. Это позволит рассказать о себе, своих привычках и требованиях в организации съемочного процесса, о секретах фотосессии. Традиционно фотографы в такой публикации не просто знакомят со своими снимками, но и дают советы будущим молодоженам, как выбирать фотографа, что стоит проговорить заранее, еще до самой свадьбы, какие снимки можно сделать в преддверии дня бракосочетания или венчания.

В КАКИЕ ДНИ ПРОЙДЕТ КОНКУРС

Заявки можно подать с 21 февраля по 7 марта (до 16.00 по московскому времени). Фотоснимки достаточно выложить в тематический альбом конкурса.

С 7 по 22 марта (до 24.00 по московскому времени) пройдет голосование на сайте.

Награждение состоится на выставке «Свадьба EXPO», которая пройдет в Пскове 23-24 марта 2019 года.

КОНКРЕТНО

С положением конкурса и требованиям к снимкам можно познакомиться ЗДЕСЬ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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